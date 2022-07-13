不融化的「鍾薛高」雪條其實係啫喱？　職業打假人揭成本僅1.32元

內地知名雪糕品牌「鐘薛高」，近期因產品定價高、雪條高溫火燒下不融化等問題，陷入輿論爭議。

有「職業打假人」之稱的微博博主王海，昨日（12日）發布影片稱，一支18元（人民幣，下同）的「鐘薛高」雪條，實際成本僅1.32元。



影片介紹，實驗室根據「鍾薛高」對外公布的配方成分製作雪糕，經過冷凍，成品與「鍾薛高」的雪條一樣，均在高溫下不易融化。

影片又公布了雪糕製作的原料與所有製作成本，包括純牛奶25克（0.015元/克），奶油15克（約0.008元/克），煉奶5克（約0.02元/克），刺槐豆膠、卡拉膠、單雙甘油脂肪酸等果凍粉0.7克（約0.07元/克）等等，再加上機器、人工、包裝等成本，捌除運輸和稅務成本，以一支售價18元的「絲絨可可雪糕」為例，其成本僅1.32元。

此外，影片揭開了「鍾薛高」雪條在高溫不融化的秘訣。王海的測評團隊指出，「鐘薛高」是使用果凍（啫喱）生產工藝，即將未成型的果凍通過冷鏈保存當成雪糕出售。

單看「鍾薛高」的配料表和營養成分表，可能覺得該產品既可以是雪糕，又可以是果凍。惟根據國家標準，雪糕的定義是冷凍飲品，而果凍是膠凍食品。因此，在高溫下不易融化以及呈凝膠形態的「鐘薛高」雪條，事實上是含膠的果凍。

「鐘薛高」有國貨之光之稱，2018年正式推出，一出現就打破哈根達斯（Häagen-Dazs）等國外品牌長久以來在高端雪糕品牌的統治地位，成功穩坐高端雪糕品牌的席位。然而，「鐘薛高」曾因虛假宣傳遭受兩次行政處罰，品牌高額的單品定價、不實的產品宣傳、網紅產品營銷套路、創始人高高在上的態度甚至讓其面臨多次輿論危機。