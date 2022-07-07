被火燒也不融化？網紅實測國產雪條 表面燒燶仍無液體滴落
撰文：TVBS新聞網
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近日內地雪糕品牌「鍾薛高」的「海鹽椰椰口味冰淇淋」放在攝氏31度室溫下1小時沒有融化，引發網友熱議，結果又有人不死心，網友這次拿打火機實測，沒想到經過火烤冰淇淋也化不了，只發黑並冒出煙來，現在相關單位已經關注到此事，網友也驚呼，吃下肚「能在胃裏長長久久」。
綜合內地傳媒報道，鍾薛高「海鹽椰椰口味冰淇淋」到底怎麼樣才會融化？近日被網友吵得沸沸揚揚，7月5日有網友用打火機點燃冰淇淋，想破解鍾薛高冰淇淋的不化傳說，但用火烤了一陣子，雪糕上面已經出現焦黑，但依然沒有大量液體滴落，甚至都開始冒煙了，雪糕還是沒有融化。
用火槍直接燒，這款雪條也沒怎融掉？（按圖了解）
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網友對這款雪糕都感到非常訝異，還嘲諷：
．「鍾薛高牌雪糕：新型耐高溫防火建築材料」
．「這錢花的真值得，別的冰淇淋吃完了就沒了，這冰淇淋吃了能在胃裏長長久久」
．「鍾薛高：我們不加一滴水，但是我們加膠」
．「當防火材料還不錯，就是太貴」
而據鍾薛高客服人員表示，「我們雪糕一般在常溫下3-5分鐘是會融化的，我們的雪糕也是經過國家標準，進行生產質檢合格生產的，一般不會有甚麼問題。燒不化的情況也是第一次聽說，具體情形將反饋」。
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鍾薛高也特別說明，冰淇淋其實已經融化，不過因添加了卡拉膠提高黏稠度，所以冰淇淋融化後不會像水一樣散開變形，還會保持外型完整。
對此，上海市市場監督管理局宣傳處工作人員回應，稱已關注到此事，並告知相關業務處室。
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