曾被三軍儀仗隊、海軍陸戰隊選中　解放軍美女女兵今成「神槍手」

曾被解放軍三軍儀仗隊和海軍陸戰隊選中的女兵郭子睿，現為武警第一機動總隊某支隊隊員，此前綜合素質排名倒數的她，如今不僅被評為「十大標兵士官」，還有着「神槍手」的美譽。



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據「央廣軍事」報道，因父母都是解放軍人的緣故，郭子睿從小就有當一名特戰隊員的夢想。高考結束後，她選擇報名參軍。最終如願成為原武警特警學院特戰大隊女子特警隊的一名隊員。

郭子睿介紹，「那年解放軍三軍儀仗隊、海軍陸戰隊、我們單位都來山東征兵，我非常榮幸都被選上了。那個時候，讓我自己選想去哪個地方，我一直非常想去特戰部隊，就選擇了原女子特警隊。」

不過，興高采烈到部隊的郭子睿卻受到沉重一擊，因為她的訓練成績常常「墊底」，「我心態比較好，同時非常熱愛特戰事業，所以大家休息的時候我還會給自己加練。」經歷訓練時皮肉被燙、腫眼角、鼻流血後，郭子睿成長為一名狙擊手。

2018年，郭子睿還在央視一檔節目中，狙擊中一枚啤酒瓶蓋，展示了女特戰狙擊手的風采。如今，郭子睿已多次參加重大活動安保任務，參與各類軍事匯報演示百多場，獲評武警部隊第五屆「十大標兵士官」，榮立二等功1次，三等功2次。