四川一動物園金錢豹發福成網紅　外形竟似足《優獸大都會》一角色

四川攀枝花公園動物園內一隻金錢豹，近日因其「發福」身形猶如動畫片中的角色而成為網紅，但有不少網民對牠的健康狀況表示擔憂。園方表示，金錢豹平時鍛煉少，導致體形偏胖，未來會擴大規模，改善動物的生活環境。



網傳圖片顯示，動物園中一隻金錢豹坐在場館內悠閒地曬太陽，身體已經嚴重「發福」，外形更與動畫片《優獸大都會》（Zootopia；瘋狂動物城）中愛食冬甩的「豹警官」相似。

金錢豹肥成「豹警官」，網民紛紛留言稱，看來是動物園的夥食太好，還有人誤認是海豹，「看得出，攀枝花確實善待動物了，所有動物身材都胖得往球形發展了」「這身姿和身形，還以為是海豹」「第一次對『豹飲豹食』有了具象化理解」。同時，有網民對金錢豹的健康狀況表示擔憂。

《優獸大都會》洪金豹警官（Officer Clawhauser）。

《紅星新聞》報道，當地市民透露，在攀枝花動物園內，不僅金錢豹變肥，園中的黑熊、鴕鳥、羊駝等動物都被養得肥肥白白，「第一次去的時候8歲，這幾隻熊就在了，現在我兒子都5歲了，這幾隻黑熊還在，並且比小時候看著更胖了」。

另有市民表示，雖然園區設施老舊，但打掃得乾乾淨淨，最主要的是大多數都是免費，「要錢也才兩塊錢，幾十年一直沒漲價」。

公開資料顯示，攀枝花公園位於炳草崗景石山下，經過20餘年建設，現有英雄紀念碑、蘇鐵園、動物園等景區，已成為集休閒、娛樂於一體的開放式山地公園；2014年被評定為國家AAA級旅遊景區，是全市重點公園和旅遊景區之一。公園內的動物園區按館收費，每個館約2元（人民幣，下同）。

3月7日，動物園的相關工作人員介紹，網紅金錢豹於2010年入園，現時16歲，相當於人類的6、70歲，加上平時運動量小，毛皮變得鬆弛顯胖，「場地有限，金錢豹平時鍛煉少了，導致體形偏胖。它活了十幾年了，年紀大了會發胖，加上皮膚鬆弛，視覺上看起來胖一些」。

工作人員表示，目前場館內有兩隻金錢豹，每天配食牛肉搭配雞肉或者兔肉，每年還有專人為牠們定期體檢，「平日裏獸醫會定期檢查動物們的身體狀態，這隻金錢豹雖然有點胖，但各項身體機能正常。這隻金錢豹已喂養十幾年，大夥兒對牠都很有感情」。

攀枝花公園動物園的黑熊也有大肚腩。（紅星新聞）

攀枝花相關部門消息，園方已有幫助金錢豹減肥的方案，計劃從喂養、改善環境及增加運動方面幫助牠們瘦身。攀枝花市園林綠化服務中心副主任介紹，下一步會準備引進社會資本，擴大動物園的規模，改善動物的生活環境。

對於如何為動物們減肥，相關專家表示，動物園可以控制動物的飲食，科學配置食物；增加運動和擴大空間，設計一些活動或遊戲增加牠們的運動量；定期對動物進行體檢，如果發現體重超標，採取相應的措施減肥；另外，要加強對遊客的宣傳與科普，讓大眾知道隨意投喂也會導致動物長胖，切勿胡亂投喂。