狼來了！大媽動物園內突抱女落車小便　猛獸悄悄逼近｜車CAM曝光

河北一野生動物園3日一名媽媽在觀園過程中，突然抱著女兒下車路邊小便，怎料，園區內的狼從一旁慢慢靠近。



後方車輛司機察覺情況，立刻按喇叭提醒該名媽媽。

所幸，無人受傷，園區也表示，已有明確告知「禁止下車」。

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據《澎湃新聞》報導，3月3號，一則河北秦皇島野生動物園內，一名女子抱著小孩下車小便，一頭狼從後面悄悄靠近的影片引發熱議。

畫面中，一台白色SUV停在園區內道路右側，右側車門外，一名身穿深色羽絨外套的女子正在抱著女兒，在路邊讓孩子「方便」，在道路左側出現一隻狼，正朝著女子所在方向前進。

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目擊者表示：「在鏡頭外，還有幾隻狼在匍匐前進，直奔撒尿的小女孩，我們在車內拼命按喇叭提醒。」該名媽媽聽到喇叭聲後，迅速帶著孩子上車了。

動物園的工作人員無奈表示，已經不是第一次有遊客私自下車，不過也只能多加勸導：「本次事件園區已了解到，並提醒廣大遊客遵守園區相關規定，嚴禁在猛獸區開車窗、嚴禁在猛獸區下車。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】