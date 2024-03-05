內地男「專業扮乞丐」12年演技太逼真　獲遊客瘋狂施捨　月薪曝光

不少人小時候聽過長輩告誡「不好好讀書，長大只能當乞丐」，不過大陸河南有男子扮演乞丐，就能月入7萬。



靠著楚楚可憐的眼神及「破碎感」的演技，吸引不少遊客慕名而來，相關畫面在網路瘋傳，該名乞丐演員也引發熱議。

身材愈來愈圓潤 點圖放大看看這「專業乞丐」的進化史：

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綜合陸媒報導，近日，河南景區清明上河園一名飾演乞丐的演員李金剛意外爆紅， 只見他戴著編頭髮頭套、穿上古裝、臉上塗髒，拿著棍子和一個飯碗就能秒入戲，而每天的工作内容就是被遊客餵食。

李金剛透露，扮演「乞丐」已經12年了，曾為了演得更逼真，餓了3天3夜找靈感：「剛開始家人不支持我，覺得我是傻了，現在看見我做得不錯，也很支持我。」

李金剛坦言，自己喜歡舞台，當乞丐也是為圓表演夢，豈料會受到主管、遊客的喜愛，成為一名「專業乞丐」，不僅有五險一金，月薪還高達1.6萬人民幣。

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如今意外爆紅，不少遊客千里迢迢趕去送食物，也有眼尖網友發現「乞丐」身材似乎愈來愈圓潤。

對此，李金剛笑稱，確實因為工作胖了4、5斤，「放到碗裡的食物只進不出」，還喊話廣大網友別來搶飯碗。

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影片曝光後，讓網友直呼羡慕：

「他比我還幸福，我才是真的乞丐」

「我要辭職去清園當乞丐」

「好想去搶飯碗」

「要不要再加個乞丐，讓我演2天吧」

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