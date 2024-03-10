浙江婦頭頂「胎記」突癌變　與長期染髮密不可分？

浙江寧波65歲的胡女士頭皮上有一個小胎記，10多年前因出現白頭髮而開始染髮，但她半年前染髮後，發現頭頂左側有傷口並有刺痛感，擦藥2個月都未曾癒合，直至到醫院檢查，才發現患上基底細胞癌。



胡女士的頭皮上天生長有一個胎記，10多年前因出現白頭髮而開始染髮，每年大概要染兩次。半年前，她去染髮時感覺左側頭頂處有些刺痛，髮型師檢查後，發現胡女士的頭皮上有一小塊突起的痣，上面有個極小的破損。

起初，胡女士以為是不小心撓破頭皮，於是自行到藥房買藥膏塗抹，但2個月後，傷口始終沒有癒合，且有一種不適感。她在當地醫院做皮膚活檢，結果顯示為基底細胞癌。

浙江寧波65歲胡女士頭頂上「胎記」突癌變。圖為示意圖片，非當事人。（視覺中國）

寧波市醫療中心李惠利醫院皮膚外科王劍副主任介紹，胡女士口中的「胎記」準確來說是先天性的皮脂腺痣，因為反覆刺激下出現了癌變。最終，他為胡女士安排惡性腫瘤的根治性切除手術。

王劍表示，基底細胞癌是來自皮膚基底細胞的一種癌變，往往好發於長者，頭臉部、頸部、手背部位較為多見。胡女士頭皮先天性皮脂腺痣的局部癌變，大概率是因為長期染髮刺激皮膚所致。

據了解，染髮劑中含有對苯二胺、氨、過氧化氫、芳香烴、合成色素等可能致癌的物質。

皮膚外科副主任王劍提醒，外界的長期刺激會引起痣的癌變，不要用手去抓撓、擠壓痣，要注意周圍皮膚的清潔，外出注意防曬。（微信公眾號＠寧波市醫療中心李惠利醫院）

至於為何腫瘤只長在「胎記」上而非整個頭部，王劍解釋，每次染髮後，淋雨後、洗頭後、出汗後，微量的成分都會或多或少通過皮膚吸收入體內。胡女士頭皮上結構不良的先天性皮脂腺痣正好是個天生的薄弱點，該部位吸收的相關成分就會更多，問題也會更早暴露出來。

王劍提醒，痣的癌變並不少見，外界的長期刺激會引起痣的癌變，比如經常摩擦、搔抓、擠壓、長時間紫外線照射等，位於腳底、皮帶區、手掌等經常摩擦部位的痣癌變風險相對高，民眾要注意不要用手去抓撓、擠壓痣，要注意周圍皮膚的清潔，外出注意防曬。