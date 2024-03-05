30年煙齡台男患晚期肺癌　接受放射治療兩月奇蹟治癒　腫瘤全消退

台灣桃園市李姓男子為工程師，工作壓力大，長期抽煙，為30年「老煙槍」。



去年9月他突感呼吸急促，誤為慢性病，自行至藥局拿藥服用，咳嗽卻越來越嚴重，擔心之餘，前往聯新國際醫院檢查為肺癌晚期。

院方4日表示，李男與醫生討論，接受該院先進的好神刀高效能放射治療，經2個月療程，肺腫瘤幾乎完全消退，未影響工作，李男十分感謝。

醫生稱好神刀（Halcyon 2.0）治療精準度高、副作用少 點圖放大看看：

該院放射腫瘤科主治醫生王名華表示，李男長期抽煙有30年煙齡，到該院求治和接收胸部X光檢查，支氣管鏡檢查顯示氣道狹窄，右肺門處發現4至5厘米腫瘤，經組織切片確診為小細胞癌，顯示為肺癌第3期（晚期），「慶幸是李男的肺癌腫瘤只有局部擴散，沒有擴散至其他器官」。

李男確定罹癌十分擔心，經與醫生討論，醫生建議採用好神刀（Halcyon 2.0）高效能放射治療直線加速器的放射治療，李男與家人討論決定使用好神刀放射性治療。

經過2個月療程及35次治療，肺腫瘤幾乎完全消退，李男與家人感到慶幸，繼續接受後續追蹤和治療計劃。

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李男表示，當醫生告知罹患肺癌晚期，他有如晴天霹靂，後悔沒有及早戒煙，面對未來茫茫不知該如何面對。

慶幸家人鼓勵他接受治療，看著治療一次次越來越好，他非常訝異放射性治療的效果，且做完治療無須住院，即可正常工作，讓他覺得效果良好。

王名華表示，好神刀是新一代的智能放射治療設備，採即時影像對位掌握腫瘤動態，即時調整提升腫瘤控制成效，提高治療精準度，過程安靜沒有壓迫感，全新設計腫瘤劑量包覆副作用少，呼籲民眾透過定期篩檢，早期發現早期治療，可針對病情採取多樣治療手段。

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