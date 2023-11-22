國寶蘇軾《前赤壁賦》台北故宮展出　香港教科書都寫錯這一句？

台北故宮最近展出宋代大文豪蘇軾親筆手書的《前赤壁賦》，這是該重磅國寶時隔17年再度公開展出，引起極大關注。《前赤壁賦》的名句「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」傳誦千古，成語「滄海一粟」正是出自該名句，但展出的蘇軾親筆手書作品寫的卻是「渺浮海之一粟」，再次引發議論，究竟我們是不是都寫錯了這個成語？



文學名作《赤壁賦》有前、後兩篇，都作於元豐五年（1082年）。當時蘇軾背負詩文譏諷朝廷的罪名，貶官湖北黃州。與朋友遊歷黃州赤壁之後，蘇軾懷古感傷提筆成文，抒發自己對人生的體悟。完稿後一年，方為知己傅堯俞書寫這篇前《前赤壁賦》。

蘇軾雖然在作品中談論三國時代的赤壁之戰，不過一般學界認為當時他遊歷的地方並非赤壁之戰的真實發生地，僅為同名。

當時蘇軾為避免再次因詩文招惹罪名，特別叮嚀傅堯俞小心收藏，並且提到《後赤壁賦》必須留待來日再寫寄。但現存蘇軾親筆手書的《赤壁賦》只有這篇《前赤壁賦》。

《前赤壁賦》的傳世文本為「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」。《前赤壁賦》為香港中學文憑考試（DSE）中國文學科的範文之一，香港教育局網站提供的教學資源同樣引用傳世文本，不過展出的蘇軾親筆手書作品寫的卻是「渺浮海之一粟」，究竟後人是不是都讀錯了這一句，甚至連成語「滄海一粟」也是錯的？

專家：有學者認為蘇軾後來改成「滄海」

台北故宮書畫文獻處代理處長何炎泉解釋，從目前蘇軾所寫的《前赤壁賦》看起來，他是寫「浮海」，而「滄海」大概是在南宋文集開始出現，後來《赤壁賦》在書法上的版本大部分都是寫「滄海」。

何炎泉稱，有可能蘇軾當時寫這版《前赤壁賦》（即展出作品）的時候，就是寫「浮海」，不過有學者認為蘇軾後來改成「滄海」，也有人認為是後世的文集抄寫錯誤，但目前未有定論。

元代趙孟頫繪的蘇軾畫像。（維基百科）

此外，大陸學者姜舜源曾在2013年撰文指出，「滄」和「浮」字形相近，在輾轉傳抄和出版印刷過程中被誤寫。從語意來看，「浮在海面的一粒米粟」也比「大海中的一粒米粟」更合理、也更有意境。