｢不賣媚日產品｣江蘇2間711停售農夫山泉　網民：711不是日本的？

近期，內地飲品企業農夫山泉深陷輿論旋渦，除了其創始人鍾睒睒被指「忘恩負義」外，有網民質疑農夫山泉旗下東方樹葉的產品包裝是日本建築、梳打水原料來自福島等，陷入「媚日」質疑，引發爭論。

3月8日，江蘇常州2家7-11便利店發通知稱，停售農夫山泉所有相關產品，工作人員亦確認，「情況屬實」。



通告稱，「本店從即日起停售農夫山泉所有相關產品，店內可售來自所有國家的產品，但不會售賣中國企業媚日行為的產品。」落款為7-11星光店和萊蒙店。

涉事7-11便利店的工作人員表示，「我們店裏沒了，不售賣了，農夫山泉的一系列產品都不會賣了。」

此前，浙江省委宣傳部公眾號「浙江宣傳」曾呼籲公眾要擦亮雙眼，保持理性，不被虛假的「愛國」所裹挾，更不能陷入「只看立場不論是非」的傾向。文章表示，愛國應該是理性的、平和的，這個才是民族自信的體現。每個人在面對一些社會熱點事件時，要保持獨立思考之精神，不輕易被帶偏引流。

農夫山泉近日深陷輿論風波，再遭7-11便利店抵制，引發網絡熱議。不過有網民指出，7-11也是日本品牌：

一家日本便利店抵制媚日的企業，這是啥情況啊？



711不就是日本的便利店嗎？



真是笑死了，711是日本的



7-11是日本便利店，抵制7-11



看到這個新聞，我還去百度了一下，711不就是日企嗎，我還以為以前記錯了呢



你換個其他便利商店品牌發這個聲明都還好點，711不就是小日子做起來的嗎？



比蘇聯笑話精選好笑，真的



3月11日上午，江蘇7-Eleven就常州兩家7-11便利店停售農夫山泉旗下產品做出回應稱，此舉系常州兩門店員工個人行為，不代表公司總部立場。