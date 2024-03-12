疑犯假借如廁越窗墮亡　公安局賠家屬百萬　警員被判玩忽職守罪

2022年7月，貴州興仁市一名涉嫌放火罪的疑犯，在受審期間借如廁為由越窗墮亡。近日，「中國裁判文書網」公布案件判決書顯示，涉案警員被判玩忽職守罪，涉案公安局被判向死者家屬賠償110萬元（人民幣，下同）。



2022年7月20日，范某祥因涉嫌放火罪，被帶至興仁市公安局受審。審問結束後，民警王某明電話通知輔警楊某甲將范某祥帶上樓。隨後，范某祥被帶至位於四樓的王某明辦公室，與其一同吃晚飯，飯後又在辦公室等待報批的拘留文書等。

等待過程中，范某祥提出要如廁，王某明只安排楊某甲看守范某祥，惟楊某甲僅在門口玩手機等候。在此過程中，范某祥從四樓廁所越窗墮樓，後經搶救無效死亡。

案發後，王某明和楊某甲第一時間到達墮樓現場，並一直在現場等待。其後，興仁市公安局對王某明、楊某甲等人予以停止執行職務處理。

2023年10月，當地檢察院提起公訴，指控王某明、楊某甲犯玩忽職守罪。檢察機關認為，兩人案發後如實供述犯罪事實，具有自首情節，且自願認罪認罰，可從輕或減輕處罰。

法院判王某明、楊某甲犯玩忽職守罪。（資料圖片）

且興仁市公安局與范某祥家屬達成協議，賠償了范某祥家屬的損失，范某祥家屬對兩人予以諒解，可從輕處罰。為此，檢察機關建議法院判處兩人有期徒刑1年，緩刑1年6個月。

法院審理後認為，王某明身為公安機關工作人員，在辦理刑事案件中嚴重不負責任，違反執法辦案規定，安排輔警楊某甲將疑犯帶離執法辦案中心到四樓辦公室，且未對疑犯採取必要的安全防範措施，並違規只安排楊某甲一人帶涉案嫌疑人上廁所。

楊某甲在執行看守任務中嚴重不負責任，沒有盡到看守職責，致疑犯墮樓身亡。兩人的行為損害國家人民利益，造成惡劣社會影響，後果嚴重，構成玩忽職守罪。今年2月6日，法院對案件作出一審判決，王某明、楊某甲均犯玩忽職守罪，免予刑事處罰。

此外，相關材料也證實，案發當月31日，興仁市公安局與范某祥家屬達成協議，興仁市公安局賠償范某祥家屬110萬元。