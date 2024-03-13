相戀多年女友竟已婚已育　上海男被騙240萬仍難忘舊情冀警方撤案

在被欺騙多年，花費200萬（人民幣，下同）供養實際已婚已育的女友一家後，王先生依舊難忘舊情，在知悉法律後果後仍向司法機關提出希望對女友張某從輕、減輕處罰。

近日，上海市崇明區人民檢察院提起公訴，法院以犯詐騙罪判囚張某8年，罰款12萬元。



《上觀新聞》報道，王先生和張某相識近10年，兩人起初在網絡遊戲中認識，張某使用虛假的姓名、年齡，並謊稱自己是名牌大學畢業、單身，營造「精英人士」人設。

王先生和張某後來在網遊逐漸陷入「愛河」，並在線下見面戀愛。實際上，張某早已結婚生子，甚至謊稱十多歲的兒子是自己的「表弟」，一同與王先生約會。

王先生一向老實本分，平時每月開銷很少，基本只花5、600元，但在戀愛期間頻頻向同事借錢，以至於欠下200多萬元的債務，逐漸令王先生的公司老闆起疑。

原來，張某及其家人長期處於無業、待業狀態，家庭收入較少。因此，張某購買化妝品、衣物、租房等各方面的花銷，包括信用卡還款及所謂的「表弟」補課費等，全都由王先生負擔。王先生在不知不覺中供養張某的家庭多年，直至債台高築。

在答應王先生幫助張某入職自己公司後，公司老闆在辦理繳金時發現，張某竟然是已婚已育，於是立刻催促王先生報警。起初，王先生覺為張某有可能會為了自己而離婚，但在老闆的反覆勸說下，王先生終於2023年8月到派出所報案。

張某到案後，起初向公安機關如實供述主要犯罪事實，但在檢察機關審查起訴階段，張某突然翻供。承辦檢察官立刻開展自行補充偵查，全面梳理雙方的聊天記錄，對詐騙的金額、王先生是否知曉張某的真實身份等關鍵問題進一步審查，最終依法作出批準逮捕決定。

原來，張某的家人在案發後向王先生賠償150餘萬元，並取得其諒解。王先生稱自己念及「舊情」，想給張某一次「重新做人」的機會，希望公安機關撤案或檢察機關對張某不起訴。

在知道王先生對自己表示諒解後，張某自以為只要對王先生賠償詐騙錢款並取得諒解，就可以不被處理，所以才在檢察機關審查逮捕階段翻供，編造理由稱自己沒有詐騙過對方。

承辦檢察官向嫌疑人、被害人雙方釋法說理，在確鑿充分的證據面前，張某自願認罪認罰並表示會進一步積極退賠，王先生也在知悉法律後果後向司法機關提出希望對張某做出從輕、減輕的意見。

崇明檢察院經審查認定，張某虛構身份，隱瞞已婚並育有一子的真相，謊稱與王先生戀愛、結婚等事由索要財物，獲得錢款共計240餘萬元，應當以詐騙罪追究其刑事責任，綜合考慮張某有自首、積極退賠、認罪認罰等情節，最終作出上述判決。