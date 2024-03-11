接大額訂單定製現金鮮花禮盒蛋糕　花店、餅店老闆竟成洗錢幫兇？

過時過節，不少人會買花、買蛋糕慶祝，原本擁有美好寓意的禮物，卻淪為新型的洗黑錢手法。警方介紹，詐騙集團將以銀行提取現金、換虛擬幣方式，轉為在花店、蛋糕店等大額消費，套取現金或購買方便轉售的商品，令商戶無意中成為「洗錢幫兇 」。



近日，江蘇一花店老闆茆女士收到新訂單，顧客要求製作一個52000元（人民幣，下同）現金鮮花禮盒，用於給女友求婚。溝通好款式和費用後，對方利用銀行轉帳，讓茆女士取錢幫忙製作，但在花束送到顧客手上一個小時內，茆女士收到銀行卡被凍結的消息。

經警方核實，茆女士收到用於製作現金花束的資金，實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。目前，案件正進一步偵辦中。

值得注意的是，近兩年，通過此類手法洗錢的案例屢見不鮮。2023年2月9日，湖北襄陽公安查獲多宗鮮花配送夾帶大額現金的經營情況，下單客戶就是電詐分子。

2023年12月16日，在襄陽市谷城縣經營鮮花禮品店的金某接單，客戶稱要購買鮮花禮盒送給朋友，並要在其中附送1.5萬元的現金紅包。惟送貨幾天後，金某接到銀行通知，其銀行卡是涉案賬戶，被銀行凍結。

今年1月16日，江西省永新縣花店老闆劉女士報案，稱當天上午接單，顧客要求製作一個 1萬元現金鮮花禮盒，想給母親一個驚喜，並聲稱會將錢轉帳到劉女士的銀行卡中，請她提取現金後直接製作。劉女士包裝一束「現金花束」後，對方自行取走，但不久後，劉女士收到自己銀行卡被凍結的消息，於是報案。目前，該宗洗錢案件已破獲。

顧客要求製作一個 1萬元現金鮮花禮盒，想給母親一個驚喜。（每日經濟新聞）

除了鮮花禮盒，定製蛋糕也是詐騙分子洗黑錢的目標之一。

今年1月6日，陜西榆林榆陽區某蛋糕店老闆趙先生接單，對方聲稱與妻子的結婚紀念日將至，希望定製一款有「特殊要求」的蛋糕，將3.5萬元現金放入蛋糕中。交貨後翌日，趙先生的銀行卡就因為涉詐資金的流入被公安機關依法予以管控。

據辦案民警介紹，詐騙集團為快速洗錢，將以銀行提取現金、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現。詐騙分子通過網絡平台或拉攏本地人員聯繫商戶，盯準商戶服務客戶的心理，提出個性需求。商戶因前期做過類似定製禮品盒或基於大額訂單，大多會迎合客戶需求，放鬆警惕。

通常詐騙分子會優先購買方便變現的商品，例如煙酒、鮮花禮盒、黃金等，提出將錢轉帳至商戶經營者的銀行卡賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨後，不法人員將卡號轉發給電詐案件受害人。

商戶收到的「預付款」，實際是其他案件的「贓款」，無意中成為詐騙分子的「洗錢幫兇」。同時，導致商戶賬戶被凍結，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

除了鮮花禮盒，定製蛋糕也是詐騙分子洗黑錢的目標之一。（微博＠第一球迷胖哥 ）

《每日經濟新聞》報道，內地公益律師劉東晨分析認為，商戶若在洗錢案件中存在主觀故意，則可能構成幫信罪、掩隱罪、洗錢罪等多種罪名；若情節輕微，亦會面臨行政處罰。商家應警惕不合常情的訂單，避免成為洗錢工具。

警方提醒，商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規範收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬。同時，不要隨意提供個人的銀行賬戶或收款二維碼用於轉帳。商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請收集交易資料配合警方調查處置。