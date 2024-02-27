台致癌蘇丹紅風波擴大　問題辣椒粉流向蝦條豬肉乾等產品

本港食物安全中心昨日（26日）呼籲市民，不要食用一款台灣進口預先包裝豬肉絲產品，指或含有禁用於食品的色素蘇丹紅。據台灣媒體報道，新北市衞生局日前發現一家原材料供應商，向下游業者提供來自中國河南省的辣椒粉，當中含可致癌蘇丹紅。台灣食藥署已掌握問題辣椒粉流向16家廠商，受影響產品包括蝦條、豬肉乾、菜䔕餅等，各地方衛生部門仍在擴大追查。



含致癌物蘇丹紅的辣椒粉流向全台，台灣食藥署26日表示，已掌握16家問題辣椒粉產品下游業者流向。（台灣食藥署）

中央社報道，新北市「保欣企業有限公司」進口河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，檢出含有蘇丹紅。食藥署統計，截至2月25日，前累計4批辣椒粉原料驗出蘇丹紅，已流向全台16家廠商，當局共計下架及封存辣椒粉，以及其產品近2萬公斤。

根據相關部門連日公布，受影響產品包括包裝蝦條、豬肉乾、菜䔕餅等，分銷全台各地。本港食物安全中心昨日呼籲停售、品牌為「金安記」的「香辣豬肉絲」，也屬受影響產品之一。

桃園市追查染蘇丹紅菜䔕餅流向，下游通路、廠商緊急下架回收。（桃園市衞生局提供聯合報）

其中，高雄市衞生局21日公布，含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉流入當地裕榮食品公司，製成包裝零食「蝦味先香辣口味」，已責令業者緊急下架回收。

台中市政府22日表示，確認漢來軒粵菜餐廳進貨約7.5公斤，全數製作辣油用於菜式。

含蘇丹紅辣椒粉製成香辣豬肉乾、豬肉絲，食品廠已通知下游業者將成品回收、停售。（台中食安處圖片）

新北市政府衞生局25日公布，台中金安記食品廠製售的「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」，販售至新北市6家業者。其中一家為傳統市場肉鬆攤位，業者共進貨102公斤「香辣豬肉乾」已全數售完，其他5家假日未營業。

苗栗縣衞生局同日公布，鑫豪食品公司曾進貨疑含蘇丹紅的辣椒粉，使用製成菜䔕餅及白胡椒棒餅乾類產品。