天氣｜今日間中有驟雨　局部地區有雷暴　最高26度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨。天文台預測，本港地區今日（2日） 大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。氣溫介乎23至26度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸間中吹強風。



圖為截至5月2日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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高空擾動影響 周日立夏有驟雨雷暴

天文台指出，一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區幾陣驟雨。而高空擾動會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。受一股偏南氣流影響，下周初廣東天色較為明朗，日間天氣炎熱。預料一道雲帶會在下周中至後期影響華南沿岸，該區有一兩陣驟雨。

天文台展望，隨後兩三日仍然有幾陣驟雨。

▼4月28日 港島區驟雨▼



天文台九天天氣預報顯示，明日（3日）及周六（4日）均有幾陣驟雨，周五最高29度，周六最高30度。周日（5日）為二十四節氣的立夏，當日有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月2日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周初日間炎熱 周三起連日有雨

下周一（6日）及下周二（7日）最高升至31度，均部份時間有陽光，日間炎熱，其中下周一初時有一兩陣驟雨。下周三（8日）至下周五（10日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，下周四（9日）及周五最高氣溫回落至29度。