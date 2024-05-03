天氣｜今日多雲有幾陣驟雨　最高26度　周末期間有雷暴

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（3日） 大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫介乎23至26度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風。



圖為截至5月3日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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明有驟雨最高29度 周日立夏仍局部地區有雷暴

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。而高空擾動會在周末期間為華南帶來驟雨及雷暴。受一股偏南氣流影響，星期一（6日）及星期二（7日）廣東天色較為明朗，日間炎熱。預料另一股偏東氣流會在下周中至後期影響華南沿岸， 該區有一兩陣驟雨。

天文台展望，周末期間天氣不穩定，局部地區有雷暴。隨後一兩日部份時間有陽光，日間炎熱。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月3日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台九天天氣預報顯示，明日（4日）介乎25至29度，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。周日（5日）為二十四節氣的立夏，當日間中有驟雨，初時局部地區有雷暴。

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下周一至周三高達31度 連日有驟雨

下周一（6日）至下周三（8日）最高31度，均部份時間有陽光，日間炎熱，其中下周一及下周三有一兩陣驟雨。下周四（8日）及下周五（10日）均介乎25至29度，大致多雲，有一兩陣驟雨。下周六（11日）短暫時間有陽光，最高30度。