天文台預測周末有驟雨狂風雷暴　下周初日間炎熱　4月氣溫破紀錄

天文台今日(3日)預測下周一及二（6及7日）部份時間有陽光，日間炎熱，氣溫回升至最高攝氏31度；不過在「重見天日」前，仍有兩日「陰暗」日子，受高空擾動影響，周末期間華南天氣不穩定，天文台預料明日（4日，星期六）及後日（5日，星期日）有驟雨及狂風雷暴，驟雨後日晚減少。



天文台表示，今年4月氣溫被同月紀錄，其中平均氣溫26.4度，比正常值高出3.4度；雨量也有257.1毫米，較正常值多68%，不過首四個月的累積雨量為289.5毫米，較同期正常值仍少4%。



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天文台今修改周六天氣預測 料全日狂風雷暴

天文台今日表示，一股清勁的偏東氣流會在明日繼續影響廣東沿岸。受高空擾動影響，周末期間華南天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴。

在今早11時半更新的九天天氣預報顯示，天文台預測本周六「大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，稍後驟雨較多」，而周日「大致多雲，間中有驟雨，初時有幾陣雷暴，稍後驟雨減少」。

天文台上午11時半公布的九天天氣預報顯示，周六雨勢較周日為弱。（天文台網頁圖片）

不過下午4時半的九天天氣預報稍有不同，預測本周六「大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴」，沒有「稍後驟雨較多」一句，而對周日的預測則不變。

天文台下午4時半公布的九天天氣預報顯示，則顯示預測周六雨勢和周日相若。（天文台網頁圖片）

天文台九天天氣預報顯示，本港未來周六及周日（4日至5日）天氣大致多雲，有驟雨及雷暴，氣溫維持在攝氏24度至28度。（天文台網頁）

天文台指一股高空反氣旋會在下周一及周二為廣東沿岸帶來較為明朗及炎熱的天氣，而本港天氣將由陰雨轉晴，部份時間有陽光，日間炎熱，最高氣溫可達攝氏31度。不過由於另一股偏東氣流會在下周三（8日)抵達華南沿岸，天氣又轉差，天文台預測下周三有幾陣驟雨，不過日間短暫時間有陽光，下周四及五（9及10日）大致多雲，有一兩陣驟雨，到周末稍為好轉，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

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4月遠較正常溫暖及多雨

天文台今日亦表示，今年四月遠較正常溫暖，主要由於南海北部的海面溫度較正常暖及低層偏南氣流較正常強。四月平均最高氣溫28.9度、平均氣溫26.4度及平均最低氣溫24.5度，較其各自正常值高3.3度、3.4度及3.4度，全部皆是有紀錄以來四月份的最高。

另外，受多道低壓槽影響，四月亦較正常多雨，總雨量為257.1毫米，較正常值153.0毫米多約68%。本年首四個月的累積雨量為289.5毫米，較同期正常值300.4毫米少約4%。

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清水灣現水龍捲 元朗落冰雹

在一股偏南氣流影響下，4月4日錄得平均氣溫27.2度及最低氣溫26.5度，兩者皆是清明節的最高紀錄。其後，天文台於4月21日下降至全月最低的21.5度，亦是有紀錄以來四月絕對最低氣溫的最高紀錄，而當日早上清水灣附近出現水龍捲。

在4月最後一日，受與低壓槽相關的強雷雨區影響，當晚天氣轉壞，有大驟雨及強烈狂風雷暴。當晚本港多處錄得約30毫米雨量，元朗有冰雹報告，大澳亦曾錄得每小時約110公里的猛烈陣風。香港仔有樹木倒塌，壓毀一輛的士。

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