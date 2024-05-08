天氣交通｜今日多雲有驟雨　局部地區有雷暴　周五起連日有雨

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，驟雨正影響廣東內陸。天文台預測，本港地區今日（8日）大致多雲，氣溫介乎24至29度，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩至清勁東風。



圖為截至5月8日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日風勢頗大

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來一、兩日影響廣東沿岸，該區雲量較多及有幾陣驟雨。而偏東氣流會在周末期間被一股偏南氣流取代，沿岸地區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。受高空擾動影響，下周初至中期華南沿岸天氣不穩定。

天文台展望，未來一、兩日風勢頗大。星期六（11日）短暫時間有陽光。下周初天氣漸轉不穩定。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月8日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台九天天氣預報顯示，明日（9日）大致多雲，日間部份時間天色明朗，氣溫介乎23至27度。周五（10日）最高氣溫回落至26度，同日起至下周四（16日）均有驟雨。周六（11日） 短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高28度。

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下周一至周三有雷暴

下周日（12日）母親節大致多雲，有幾陣驟雨，最高29度。下周一（13日）至下周三（15日）的佛誕均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。其中，下周二（14日）及下周三均介乎23至26度。下周四（16日）仍有一兩陣驟雨。

另運輸署於6時05分指出，因交通意外，荃灣路（往九龍方向）近柴灣角熟食市場的全線仍然封閉。另因緊急維修，甘肅街介乎上海街與炮台街之間的唯一行車線現已封閉。