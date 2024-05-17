天文台｜大帽山新雷達落成可監測冰雹暴雨等　台長︰應對極端天氣

服務香港24年的大帽山天氣雷達於去年拆卸更換，天文台今日（17日）公布，新雷達為香港第二台「雙偏振S波段多普勒天氣雷達」，已於今年3月完成安裝，並正式投入運作。該雷達造價約為3,100萬元，可提供各類惡劣天氣的數據，例如分辨空中的冰雹區域和雨點大小，對監測冰雹和降雨率有所幫助。



翻查資料，天文台曾於2019年向立法會申請4,800萬元更換新雷達，即最終造價較申請金額低1,700萬元，即比預算少35%。



天文台於2024年3月完成安裝大帽山的天氣雷達。（天文台相片）

台長陳栢緯︰天文台不可或缺的天氣監測工具

天文台表示，在今年3月完成安裝的大帽山天氣雷達，可提供各樣觀測數據，以監測各類惡劣天氣，包括雷暴、暴雨和熱帶氣旋等。台長陳栢緯表示，該雷達位於香港最高的大帽山，為天文台不可或缺的天氣監測工具。他相信，為應對極端天氣所帶來的挑戰，新雷達的落成非常重要。

天文台介紹，該雷達是香港第二台「雙偏振S波段多普勒天氣雷達」，造價約為3,100萬元，可分辨空中的冰雹區域和雨點大小，對監測冰雹和降雨率有所幫助。

天文台網頁或手機APP可查看新雷達圖像

天文台又指，香港首台「雙偏振S波段多普勒天氣雷達」，於2015年在大老山安裝及運作，而大帽山的新雷達相比之下，配備更先進的硬件及軟件，涉及雷達脈沖發射功率、雷達訊號衰減和雜訊、雷達控制軟件圖像界面等，令操控雷達變得更簡易，有助提高天氣分析。

天文台續指，大帽山與大老山的雷達將協同運作，24小時為市民提供監測惡劣天氣的雷達圖像。市民可從天文台網頁或手機APP，查看定時更新的雷達圖像。

▼ 天文台舊天氣雷達▼



天文台2019年申請4800萬元換雷達

翻查資料，天文台曾於2019年向立法會申請4,800萬元更換新雷達，當時指大帽山雷達的服務年期已超出其正常的使用期，不少備用零件均已停產，料於2022年後難以正常運作。換言之，最終造價較當年申請的金額低1,700萬元，較預算低35%。