天氣｜今日間中有驟雨及雷暴　稍後驟雨較多　下周初天氣炎熱

今日（6月5日）為二十四節氣的芒種，天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。此外，一道低壓槽正為廣東西部及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多。日間最高氣溫約26度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。



圖為截至6月5日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月30日 中環及金鐘添馬公園天陰有雨▼



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下周初天色較為明朗 仍有幾陣驟雨

天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸，並在本周後期逐漸被一股偏南氣流取代。同時，一道低壓槽會在未來兩、三日，為華南沿岸及南海北部帶來雷雨。預料受偏南氣流影響，下周初廣東天氣炎熱，天色較為明朗，亦有幾陣驟雨。

天文台展望，未來兩、三日仍然有驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月5日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月1日 市民及遊客3號風球下西九文化區享受周末▼



周六起連日最高30度或以上 端午節最高32度

根據天文台九天天氣預報，明日（6日）至下周四（13日）均有驟雨。明日至周五（7日）大致多雲，有幾陣驟雨，明日最高氣溫28度、周五最高29度。

周六（8日）至下周一（10日）端午節的一連三日「端午小黃金周」，仍然大致多雲有驟雨，但下周日至下周四短暫或部份時間有陽光。其中周六最高30度、下周日31度，下周一端午節更達32度。而下周二至下周四均介乎27至31度。