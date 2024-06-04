壁虎防治｜別用殺蟲水　內行人教天然方法趕走檐蛇：最怕6種味道

【檐蛇．四腳蛇．家居防蟲】天氣變得炎熱，許多擾人蚊蟲也逐漸變多，尤其是在家橫行、不時發出惱人叫聲的壁虎，雖然是益蟲，但數量太多又很擾民，到底該如何趕走牠們？



一名網友於臉書發文詢問：「窗戶溝槽都是壁虎大便，有什麼方法或商品可殺壁虎？」

貼文曝光後，網友們都建議壁虎不用殺，可以用1招天然驅蟲方法趕走牠們（點圖放大閱讀）：

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家裡有壁虎不必用殺蟲水！牠們最怕6種味道

一名網友於臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文詢問「請問有什麼方法或商品可殺壁虎？窗戶溝槽都是壁虎大便」。

貼文曝光後，許多網友紛紛表示，壁虎是益蟲，千萬不要殺：

「壁虎是益蟲不要殺阿！便便迷你吸塵器吸一下就好」

「壁虎會吃蚊子」

「壁虎會幫忙吃小蟲蟑螂」

「塞住所有入口，門縫窗縫」

「壁虎是好的爬蟲類！家裏有壁虎表示家裡安全風水好」

「壁虎會吃小蟑螂、蚊子、臭蟲，比起壁虎，我還是比較討厭其他的」

「等機會他在紗窗上把窗戶關起來，從另一邊把紗窗拉開讓牠跑出去就好，壁虎是益蟲，不殺為好」

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也有網友表示，壁虎怕刺鼻的味道，可以在家中門口或壁虎會經過的路徑放樟腦油、檸檬、白醋、大蒜、辣椒，就能趕走牠們：

「放樟腦丸，壁虎不喜這個味道」

「可以放白醋、檸檬、蒜頭、精油放在牆角縫隙，壁虎會因害怕而不敢接近」

「請愛用樟腦油，請注意是樟腦油不是樟腦丸，我上個月才買了一罐給我兒子，他宿舍的窗戶的溝也是一堆壁虎大便，他說噴了很有效，可以試試，對了要買那種有附噴嘴的」

「壁虎怕刺激味道，可以噴檸檬水或是精油，醋之類的刺鼻味道。牠就不太會靠近了，環保又不殺生，可以試試看」

「整顆的大蒜不要剝皮搓幾個洞，牠不喜歡那個味道。或是辣椒也可以，我是兩個一起放」

「放樟腦丸，牠會怕這個味道」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡有壁虎不必用殺蟲劑！內行人教5招天然驅蟲小撇步，壁虎一聞嚇到不敢進屋】