芒種｜梅雨天將結束　下周一起轉炎熱　天文台預測最高氣溫32度

天文台今日（5日）表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流，會在未來兩三日逐漸被一股偏南氣流取代。預料高空反氣旋會在下周初稍為增強，廣東地區天色較為明朗，日間炎熱。



今日是廿四氣節的「芒種」，通常在6月6日前後，大概6月5至7日，代表華南地區的梅雨季節即將結束，轉變為午後雷陣雨，天氣也會逐漸轉為乾熱。展望未來九天天氣預測，雖然仍是連續九個驟雨天，但會由下周日（9日）起的日間都會有短暫陽光，下周一（10日）端午節開始一連五天都會炎熱，最高氣溫32度。



▼6月4日 紅磡站直通車服務將走進歷史▼



+ 3

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。今日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。

展望未來兩三日有驟雨，星期日（9日）及端午節（10日）日間炎熱。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

「芒種」是黃河流域地區在此時稻子已結實成種，結實的稻子榖粒上長出了細芒。這個日子，是農作物種植時間的分界點，亦代表華南地區的梅雨季節即將結束，轉變為午後雷陣雨，天氣也會逐漸轉為乾熱。

未來九天天氣預測也顯示，下周日（9日）起至下周五（14日）的日間都會有短暫陽光，其中由下周一（10日）端午節開始一連五天都會炎熱，氣溫介乎27至32度，相對濕度大概為70%至95%。此外，下周四、五（13、14日），有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。