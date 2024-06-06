天氣｜今日間中有驟雨　局部地區有雷暴　端午至下周五高達32度

一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。此外，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台預測，本港地區今日（6月6日）大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。初時部份地區能見度較低。氣溫介乎24至28度。吹和緩偏東風。



圖為截至6月6日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月31日 內地遊客一號風球下在西環海旁打卡▼



+ 4

下周初天色較為明朗 仍有幾陣驟雨

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一、兩日逐漸被一股偏南氣流取代。同時，一道低壓槽會為華南沿岸及南海北部帶來雷雨。預料高空反氣旋會在下週初稍為增強，廣東地區天色較為明朗，日間炎熱。

天文台展望，未來一、兩日有驟雨，星期日及端午節日間炎熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月6日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



+ 5

明日初時局部地區有雷暴 至下周五均有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（7日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫介乎25至29度。

周六（8日）至下周一（10日）端午節的一連三日「端午小黃金周」，仍然大致多雲有驟雨，周六起連日最高氣溫達30度或以上。下周日（9日）及下周一部份時間有陽光，其中下周一炎熱，高達32度。

下周二（11日）至下周五（14日）均有驟雨，短暫時間有陽光，氣溫均介乎27至32度。其中下周四（13日）及下周五早上局部地區有雷暴。