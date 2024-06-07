端午節天氣｜天文台料周日起雨過漸天青　周一起一連四日最高32度

天文台今日（7日）表示，預料低壓槽會在星期日（9日)逐漸移離，廣東沿岸驟雨減少，高空反氣旋會在下周初至中期為華南帶來較為明朗及炎熱的天氣，預測下周一（10日）端午節起，一連四日最高32度。到下周五起天氣轉差，有幾陣驟雨及雷暴。



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周日下午短暫時間有陽光

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，同時一道低壓槽會持續為華南沿岸及南海北部帶來雷雨，預料低壓槽會在星期日逐漸移離該區，廣東沿岸驟雨減少。

天文台預測明日（8日)大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；下周日（9日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。

天文台今日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，下周日起將可見夏天的太陽。（天文台圖片)

天文台表示，高空反氣旋會在下周初至中期為華南帶來較為明朗及炎熱的天氣；隨着一股西南氣流在下周後期影響廣東沿岸，該區驟雨增多及有雷暴。

下周一是端午節，天文台料部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，氣溫介乎27至32度；其後三日日間炎熱，氣溫最高32度，不過料下周四（13日）早上局部地區有雷暴。

到下周五（14日）天色明顯轉差，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，至少維持三日至接着的周日（16日）。

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