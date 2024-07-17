雷雨帶下午由南向北掠過香港　天文台發特別提示　多處雨後現彩虹

天文台今日（17日）下午4時15分發出表示特別天氣提示，指現時位於本港以南海域的一道雷雨帶正逐漸靠近，並會在未來兩三小時影響本港，市民請留意天氣變化。 天文台下午5時指出，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



天文台表示，本港今日雨勢有時較大及有強烈狂風雷暴，大部份地區錄得約10毫米雨量，而大嶼山的雨量更超過30毫米。到傍晚雨後多區出現彩虹，吸引市民拍攝打卡。



天文台7月17日下午5時06分的雷達圖像顯示，一道長約230公里的雷雨帶已觸及香港島南端。(天文台圖片)

【17:00】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

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【16:50】天文台指預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在下午4時40分左右，大澳錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【16:40】天文台取消酷熱天氣警告。

天文台7月17日下午4時24分的雷達圖像顯示，一道長約230公里的雷雨帶正逐潮向北靠近香港。(天文台圖片)

【16:24】天文台7月17日下午4時24分的雷達圖像顯示，一道長約230公里的雷雨帶正逐潮向北靠近香港。

【16:15】天文台：現時位於本港以南海域的一道雷雨帶正逐漸靠近，並會在未來兩三小時影響本港。