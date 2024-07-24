強颱風格美｜外圍下沉氣流影響　今日大致天晴　極端酷熱達35度

強颱風格美的外圍下沉氣流，正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，天文台稱將視乎情況或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號。天文台預測，本港今日（24日）大致天晴，但局部地區有驟雨。日間極端酷熱，最高氣溫約35度。吹和緩西至西南風，稍後離岸風勢清勁。天文台展望，未來一兩日持續酷熱，明日（25日）稍後及星期五（26日）風勢較大，局部地區有驟雨及雷暴，周末期間驟雨增多。



酷熱天氣警告已於周一（22日）下午1時15分發出。天文台昨午4時20分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。



圖為截至7月24日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月5日 天文台錄得氣溫創入夏新高▼



+ 10

料格美橫過台灣後移向福建

天文台表示，受熱帶氣旋格美的外圍下沉氣流影響，今明兩日廣東地區極端酷熱，高溫亦可能觸發雷雨。隨著格美在今日稍後至星期五，橫過台灣中至北部並移向福建，南海北部的西南氣流會轉趨活躍，周末期間廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴。而一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部。

圖為截至7月24日凌晨2時，強颱風格美距離香港約970公里。（天文台網頁圖片）

在上午5時，強颱風格美集結在高雄以東約320公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過台灣以東海域。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月24日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月20日 市民及遊客在尖東海旁等看多啦A夢無人機表演▼



+ 13

明日達34度 至周日均有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（25日）最高達34度， 周五（26日）則33度，兩日均部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及狂風雷暴。

周六（27日） 及下周日（28日）亦有驟雨及狂風雷暴，其中周六稍後驟雨增多，下周日（28日）最高氣溫料回落至31度。

下周一（29日）至下周三（31日）仍有驟雨及雷暴。下周四（8月1日）天氣好轉，仍有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫均為32度。