強颱風格美｜西九往來內地部份高鐵車次　周四取消或更改目的地

強颱風格美繼續逼近台灣，預料隨後會移向福建。本港天文台稱會視乎移動路徑、環流大小及本地風勢，或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號（俗稱黑球）。運輸署於周二（23日）晚上公布，內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，周四（7月25日）部份來往香港西九龍站及內地的高鐵車次，需要取消或更改目的地，涉及深圳北站、廈門及福州站。



已取消車次：

香港西九龍站出發

前往深圳北站：G5612

前往廈門站：G3004、G3006、G3008

前往福州站：G3002

前往香港西九龍站

由深圳北站：G5609

由廈門站：G3003、G3005、G3007

由福州站：G3001

更改目的地的車次：

G6391（始發站更改為潮汕站）

G6392 （終到站更改為潮汕站）

強颱風格美7月23日20時集結在香港以東約1,080公里，中心附近最高持續風速達每小時155公里。（天文台圖片)