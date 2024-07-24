強颱風格美｜西九往來內地部份高鐵車次 周四取消或更改目的地
撰文：蕭通
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強颱風格美繼續逼近台灣，預料隨後會移向福建。本港天文台稱會視乎移動路徑、環流大小及本地風勢，或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號（俗稱黑球）。運輸署於周二（23日）晚上公布，內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，周四（7月25日）部份來往香港西九龍站及內地的高鐵車次，需要取消或更改目的地，涉及深圳北站、廈門及福州站。
已取消車次：
香港西九龍站出發
前往深圳北站：G5612
前往廈門站：G3004、G3006、G3008
前往福州站：G3002
前往香港西九龍站
由深圳北站：G5609
由廈門站：G3003、G3005、G3007
由福州站：G3001
更改目的地的車次：
G6391（始發站更改為潮汕站）
G6392 （終到站更改為潮汕站）
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