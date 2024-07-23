強颱風格美｜天文台：視乎移動路徑及本地風勢等　或發一號風球

天文台今晚（22日）指強颱風格美會移向台灣並繼續增強，其外圍下沉氣流會在未來一兩日為華南帶來極端酷熱天氣並可能觸發雷暴。預料格美隨後會移向福建，登陸後路徑仍有變數。



本周後期南海北部及華南沿岸的西南氣流轉趨活躍，本港星期四稍後及星期五風勢較大，局部地區有驟雨及雷暴，周末期間驟雨增多。天文台視乎格美橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號（俗稱黑球）。



7月23日下午3時的衛星雲圖。（天文台圖片)

料格美以強颱風或超強颱風強度橫過台灣中至北部

天文台科學主任在《天氣隨筆》撰文「格美獨領風騷？」，隨着熱帶氣旋派比安遠離並進一步減弱，今午（23日）的衛星雲圖顯示位於西北太平洋的強颱風格美獨領風騷，並有跡象會繼續增強，以強颱風或超強颱風強度橫過台灣中至北部，提醒身處或有需要前往當地的市民要特別留意天氣變化。

路徑概率預報顯示格美在本周後期的路徑仍有變數，情景一較遠離香港，情景二較接近香港。（天文台圖片)

周四稍後登陸福建沿岸 部分預測環流較為接近珠江口

天文台表示，按照現時預測路徑，格美隨後會移向福建，約在周四（25日）稍後時間登陸福建沿岸。格美登陸後的走向，預料主要有兩個情景：

（一）大部分傳統電腦預報模式及人工智能天氣模型預測格美會採取較偏北的路徑橫過華東內陸，與香港保持相當距離；

（二）但仍有部分的傳統電腦預報模式、集合預報系統及人工智能天氣模型的路徑顯示，格美登陸後會採取略為偏西的方向移動然後才轉向北，其環流有機會較為接近珠江口一帶。

強颱風格美7月23日20時集結在香港以東約1,080公里，中心附近最高持續風速達每小時155公里。（天文台圖片)

情景（二）與2016年強颱風鮎魚移動路徑相似

天文台表示，回顧過往的熱帶氣旋歷史數據，類近情景（一）的路徑有30多條，主要於台灣北部橫過或掠過，與本港保持相當距離，環流亦不影響珠江口一帶，因而香港亦無需發出熱帶氣旋警告信號。其中2008年7月強颱風鳳凰於福建登陸後橫過內陸地區時，雖然當時香港有些測風站達到強風水平，但由於鳳凰環流較細小及與香港距離較遠，因而只需發出強烈季候風信號。

發生情景（二）的機會雖然較低，但台灣及福建的地形以及太平洋高壓脊西伸對格美路徑的影響仍有變數。從那些較為偏西的預測路徑評估，若情景（二）出現，格美有機會靠近華南東北部，與本港距離較近，環流亦可能覆蓋珠江口一帶而需要發出一號戒備信號。2016年9月強颱風鮎魚便是一例，天文台於9月28日上午8時40分發出一號戒備信號，鮎魚於當日下午2時左右最接近本港，在香港之東北約390公里掠過。

2016年9月強颱風鮎魚移動路徑與強颱風格美預測移動路徑相似，天文台當年9月28日上午8時40分發出一號戒備信號，鮎魚於當日下午2時左右最接近本港，在香港之東北約390公里掠過。（天文台圖片）

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天文台指無論哪一個情景，本周後期南海北部及華南沿岸的西南氣流預料會轉趨活躍，周末期間本港驟雨增多及有狂風雷暴，風勢頗大；而未來一兩日格美的外圍下沉氣流會為華南地區帶來極端酷熱的天氣，而高溫亦可能觸發雷雨，本港亦不例外，未來一兩日會持續酷熱，氣溫更會達35度或以上。