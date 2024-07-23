慳電｜變頻冷氣竟成「變貧」冷氣？事主嘆電費貴網民猜測原因

炎熱的夏天總是讓人大汗淋漓，許多人會選擇在家中裝設「變頻空調」，享受清涼同時也能省下不少電費。不過有網民將家中冷氣全部換成變頻空調，收到的帳單卻仍飆破一萬九千元（台幣，下同，台幣1萬9千元約港幣4千6百元），讓他傻眼直呼：到底哪裏出問題了？



事主指出自己將家中冷氣全部換成變頻空調，電費卻很昂貴，求助網民到底哪裏出了問題。（Canva）

一名網友在FB社團「爆料公社」中發文，指出自己將家中冷氣全部換成變頻空調，這次電費卻要價一萬九千多元，求助網友到底哪裏出了問題，「變頻不是比較省嗎？」

不少網民留言回應：

．「開開關關也很容易耗電」

．「冷氣噸位不夠，遮陽隔熱沒做好」

．「冷氣坪數要夠大，冷氣以低功率運轉即可省電。白話文⋯騎腳踏車能追得上高鐵嗎？踩到死也不可能」

．「買太小台別說省電了，會更耗電，一堆以為買變頻就是省電XDDD」



更有人幽默暗諷事主：

．「被偷接電吧⋯⋯怎麼那麼貴」

．「我們買的是一級變頻，你買的是一級變貧？」

．「確定是變貧冷氣！」



相關文章：不開冷氣時 窗戶打開還是緊閉才涼快？專家解答一原則可判斷

+ 6

冷氣究竟怎麼開才真的能省到電？知名品牌「華菱冷氣」提供了4個小技巧：

1. 定期清理冷氣濾網

將濾網上的毛屑及羽絨製品清理乾淨，讓熱氣能順利被過濾，還原製冷能力。

2. 減少重複開關，讓冷氣持續運作

若是短暫離開房間2-3小時，可以將冷氣溫度調高或轉成送風，讓變頻冷氣在低功率模式下運作。

3. 多使用自動模式

變頻冷氣最大的優點就是依據室內氣溫與設定溫度的狀況，自動調整冷氣機的輸出功率，達到省電效果。

4. 降低日曬

拉上窗簾阻擋陽光進入室內，減少冷氣製冷所需消耗的電量。

變頻冷氣雖然標榜省電，但若冷氣使用的頻率不高，開的時間低於4小時或是只在睡前使用，「定頻冷氣」會是較為經濟實惠的選擇。選擇經濟部認定能源效率1級的冷氣，節能省電之餘也能更愛護我們的地球。

【延伸閱讀，更多家居電器侯使用建議】



冷氣機｜怎樣慳電得來又涼快？配合風扇 調較至「這溫度」慳6%電

+ 3

慳電費｜減省夏日用電量！3款家電可放暑假 想喝熱水可這樣做

+ 3

延伸閱讀：

「CoCo都可」怎麼唸？Threads瘋傳「手搖糾葛」 網笑：又是諧音梗

新加坡洗碗工「月薪近台幣8萬」 網看傻：台灣做到死都賺不到

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】