酷熱天氣｜今日最高33度　新界再高一兩度　隨後數日達34度或以上

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。此外，高空反氣旋正覆蓋中國東南部。天文台預測，本港今日（8月2日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。天文台展望，隨後數日大致天晴，局部地區有驟雨。日間持續酷熱，部份地區最高氣溫達34度或以上。



酷熱天氣警告已於1日下午1時20分發出。天文台昨午4時20分發出特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至8月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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高空反氣旋影響 未來數日晴朗

天文台表示，高空反氣旋會在未來數日為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。而周末期間至下周初廣東沿岸風勢微弱，該區局部地區有驟雨。。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月1日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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連日有驟雨 下周日至周四高達34度

根據天文台九天天氣預報，明日（3日）起至下周六（10日）均日間酷熱，最高氣溫達33度或以上，其中下周日（4日）至下周四（8日）均料高達34度。

天文台預測，明日至下周二（5日）大致天晴，局部地區有驟雨。下周三（7日）大致天晴，下周四再度局部地區有驟雨。下周五（9日）及下周六仍然酷熱，最高溫回落至33度，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

另外，運輸署於6時03分表示， 因水管爆裂，西貢街介乎偉晴街與渡船街之間的快線現已封閉。同時，渡船街（往尖沙咀方向）近西貢街的慢線亦已封閉。 而由於因緊急路面維修，宏照道（來回方向）近常悅道的部份行車線現已封閉。

此外，因水管緊急維修，由荃灣路通往葵青路 的支路近葵涌工業污水泵房的全線仍然封閉。受影響九巴第42A及43C號線（往青衣方向）須改道行駛。 同因水管緊急維修，海盛路（往海貴路方向）介乎大涌道與圓墩圍之間的全線現已封閉。