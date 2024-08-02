高空反氣旋覆蓋天晴酷熱　天文台料下周日起一連5天34度熱焫焫

天文台今日(2日)表示，高空反氣旋正覆蓋中國東南部。此外，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。預測本港今日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱。吹和緩南至西南風。展望:未來數日大致天晴，局部地區有驟雨。日間持續酷熱，部分地區最高氣溫達34度或以上。



酷熱天氣警告生效。天文台提醒高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



天文台截至8月2日中午12時10分，各區最高氣溫圖。（天文台網頁截圖)

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



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高空反氣旋影響 周末至下周中晴朗及持續酷熱

高空反氣旋會在周末期間至下周中期為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。預料下周初廣東沿岸風勢微弱，高溫亦可能觸發驟雨及雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



截至8月2日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

▼7月24日 受超強颱風格美影響傍晚出現「火燒天」▼



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連日有驟雨 下周日至周四高達34度

根據天文台九天天氣預報，明日（3日）起至下周六（10日）均日間酷熱，最高氣溫達33度或以上，其中下周日（4日）至下周四（8日）均料高達34度。

天文台預測，明日(3日)日間酷熱、下周日(4日)至下周三(7日)大致天晴，局部地區有驟雨。下周四(8日)及下周五(9日)大致天晴。日間酷熱。下周六部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱。最高溫回落至33度。