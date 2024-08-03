天文台｜未來兩日市區最高氣温34度　下星期七天持續酷熱

高空反氣旋正為華南帶來晴朗酷熱的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。今日(3日)大致天晴，日間酷熱。吹微風。天文台預測未來數日大致天晴及持續酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，局部地區有驟雨。



黃色工作暑熱警告生效，勞工處提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。



天文台預測未來數日大致天晴及持續酷熱。(香港01 記者攝)

天文台在下午3時10分，在上水錄得為攝氏36度，元朗35.3度，石崗、大埔、將軍澳及長洲、都錄得超過34度。

在上午10時許，大埔最熱，錄最高氣温為攝氏34度，打鼓嶺，元朗、沙田、及九龍城、黃大仙亦錄得攝氏33度。

天文台提醒市民高溫天氣持續，要補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要盡快求醫。

天文台(3日)下午3時10分錄得各區氣温圖(天文台網頁截圖)

天文台表示，受高空反氣旋影響，未來數日華南普遍晴朗及持續酷熱，高溫亦可能觸發驟雨及雷暴。預料一股西南氣流會在下周中後期影響華南沿岸，該區天氣仍然酷熱。

天文台預測未來九天天氣持續酷熱。(天文台網頁截圖)

根據天文台未來九天天氣預測，明天及下周一(4日及5日) 日間酷熱，氣温介乎攝氏29至34度、周一局部地區有驟雨。下周二氣温稍為回落至33度，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。下周三及四(7日、8日)大致天晴，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣温介乎29至34 度。下周五及六(9日及10日)氣温稍為回落至33 度，仍然酷熱。

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