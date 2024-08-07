英仙座流星雨｜8.12晚至凌晨高峰期　太空館直播：觀測條件良好

英仙座流星雨是每年三個主要的流星雨現象之一，今年英仙座流星雨活躍期早於7月17日開始，並維持至本8月24日。香港太空館表示，香港欣賞該流星群的高峰期為本月12日（下周一）晚上，預計其天頂每小時出現率可達到100，觀測條件良好，預計在8月13日凌晨3至4時在香港的偏遠郊區，高峰期每小時有機會出現15顆流星。



此外，太空館將於網上直播這次流星雨，即時講解觀賞流星雨的方法及天文知識。



模擬2024年8月12日晚上11時東北面的夜空。英仙座流星雨的輻射點位於地平線上約10度的地方。（太空館圖片）

2023年8月，英仙座流星雨。（unsplash/Fernando Rodrigues）

2023年8月，年度3大流星雨的「英仙座流行雨」降臨。（unsplash／Michał Mancewicz）

每年有三個比較主要的流星雨現象，分別是象限儀座流星雨、英仙座流星雨及雙子座流星雨，它們的最高天頂每小時出現率大約為100左右。

2024年本港有八次觀測流星雨的機會，今次的英仙座流星雨是今年第五次，其活躍期是7月17日至8月24日，高峰期以香港時間計算將會是下周一（8月12日）,建議觀測時段為下周一晚上11時至翌日清晨5時正，太空館指本地觀測條件為良好。

太空館預測，在流星雨的高峰期間，其天頂每小時出現率可達到100。英仙座流星雨的輻射點會在晚上約10時從東北方升起，隨著輻射點位置升高，流星的數量亦會隨之增加。

高峰期當晚為農曆初九，月球於晚上約11時半下山，建議於晚上11時至凌晨5時觀測英仙座流星雨。在香港的偏遠郊區，高峰期每小時有機會出現超過10顆流星。其中在8月13日凌晨3至4時，預期在一小時內最大流星數，於市區邊綠會有2顆、鄰近效區有6顆、偏遠地區有15顆。

英仙座流星雨最佳觀賞時間在地區分布。（太空館圖片）

太空館網頁沒有推介觀星的地點建議，但香港旅遊發展局曾經推介4大觀星位置，分別為大東山、石澳丶萬宜水庫西壩以及大尾督主壩。

英仙座流星雨來自其母體彗星109P/斯威夫特－塔特爾。彗星在太陽系穿梭時會留下的大量碎片，當地球在太空中經過碎片群時，大量碎片會一同落入地球的大氣層，形成流星雨。由於這些碎片源頭相同，所有流星都會從同一位置輻射而出，該位置為輻射點。當輻射點位於英仙座時，就將這流星雨稱為英仙座流星雨。

▼2023年8月 元朗區出現流星雨▼



太空館建議觀賞英仙座流星雨貼士：



（1）在高峰期前後仍有一定的流星數量，只要天氣情況理想，高峰期前後1至2天亦適合觀測。



（2）流星不一定出現在輻射點附近，而且大多數流星並不明亮，觀測人士應選擇天空視野廣闊及光污染程度低的地點觀測。觀測時應盡量避開其他光源，以免降低眼球對光線的敏感度。



（3）流星只需用肉眼觀看即可，毋須借助望遠鏡。觀測時可帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅，並注意觀星禮儀，切勿在觀星地點胡亂照明，以免影響其他觀星人士。



（4）如要拍攝流星，需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上，需視乎器材的設計及現場的環境而定），並視乎有否使用追星裝置，選擇合適的曝光時間。一般而言，曝光時間愈長則愈有機會拍攝到突如其來的流星。如打算長時間曝光，可考慮收細光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片質素。善用遙控或延遲拍攝功能，更可避免因相機晃動而令星點影像變形。



太空館預告將於8月12日在網上直播英仙座流星。（太空館YouTube）

太空館在YouTube的直播預告中表示，今年英仙座流星雨的高峰期為8月12日，其天頂每小時出現率可達到100，當晚將於網上直播是次流星雨現象，太空館助理館長張頴珊將會並即時講解觀賞流星雨的方法，以及相關的天文知識。

太空館英仙座流星雨直播詳情：



日期：8月12日（星期一）

時間：晚上10時至11時

講者：太空館助理館長張頴珊

直播網址包括：

香港太空館YouTube頻道 ，及 康文＋＋＋Facebook專頁 。

