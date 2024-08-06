酷熱天氣｜今日市區最高33度　新界再高一兩度　稍後有驟雨雷暴

高空反氣旋正覆蓋華南。此外，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響南海東北部。天文台預測，本港今日（6日）部份時間有陽光，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨及雷暴，吹微風。天文台展望，未來兩三日持續天晴酷熱。



酷熱天氣警告已於1日下午1時20分發出，至目前仍然生效。天文台昨午5時30分發出特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至8月6日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼



+ 23

本周中至後期普遍晴朗 周末至下周初有幾陣驟雨

天文台表示，高空擾動會在今日為廣東沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，本周中至後期華南地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。隨著高空反氣旋逐漸減弱及受西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有幾陣驟雨。此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區會在未來兩三日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月6日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 天氣酷熱遊客買雪糕吃消暑▼



+ 6

至下周日持續酷熱 明日及周四達34度

根據天文台九天天氣預報，明日（7日）至下周日（11日）持續酷熱，明日及周四（8日）高達34度，其餘日子均高達33度。

明日大致天晴，局部地區有驟雨。周四及周五（9日）天氣進一步好轉。但周六（10日）及下周日有一兩陣驟雨，部份時間有陽光。

下周一（12日）至下周三（14日）最高氣溫回落至32度，均部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。