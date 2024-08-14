天文台料周四至周六狂風雷暴雨勢有時頗大　熱帶氣旋安比升強颱風

長長的夏日艷陽高掛將暫告一段落，天文台今日（14日）指出，受廣闊低壓槽影響，未來兩三日（15至17日，周四至周六）華南沿岸間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，周五（16日）天氣料特別差；預料該低壓槽會在下周初至中期於該區徘徊，天氣仍然不穩定，下周日（18日）雨勢稍為減弱後，到下周一（19日)起又會有風雷暴，預測要到下周後期隨著副熱帶高壓脊向西伸展，才有機會重見陽光。



正在日本或將前往當地的市民要留意，熱帶氣旋安比會在未來一兩日繼續增強，達到強颱風級，橫過日本以南海域並靠近日本本州東部一帶，到東京一帶市民要留意天氣情況變況。



天文台在今日（14日）上午7時55分發出黃色暴雨警告信號。(資料圖片/夏家朗攝)

天文台九天天氣預報顯示，由8月15日幾乎日日有雨，未來兩三日有狂風雷暴。（天文台圖片）

根據天文台九天天氣預報，預測周四至周六大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，而周五雨勢有時頗大。到下周日料為好轉，有幾陣驟雨及雷暴；但由下周一起雨勢料又增強，周二及周三有驟雨及幾陣雷暴，一直至下周五（23日）才會部分時間有陽光。

天文台解釋因受廣闊低壓槽影響，而該低壓槽會在下周初至中期於該區徘徊；隨着副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。

天文台發布的熱帶氣旋安比預測移動路徑圖顯示，安比正向北逼近日本本州關東地區，並增強為強颱風。（天文台圖片）

強烈熱帶風暴安比會在未來一兩日繼續增強，橫過日本以南海域並靠近日本本州東部一帶。天文台發布預測移動路徑圖顯示，在今早8時，安比集結在硫黃島之西北約200公里 ，預料向東北或東北偏北移動，時速約12公里，並逐漸增強，料到明日早上中心附近最高持續風速升至每小時155公里，達到強颱風級別，中心附近風力在周五進一步增至時速165公里，其時也是最接近東京及千葉縣。

▼8月6日 黃雨在午飯時段突如其來▼



另外，天文台今日（14日）上午9時38分公布，位於本港西南面的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。