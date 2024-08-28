珊珊颱風逼近　日本鹿兒島發特別警報　ANA及JAL取消逾190班機

颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；日語：サンサン）正在接近日本，它在8月28日影響進一步增大，已造成人命傷亡。此外豪雨和強風料將迫使航空公司和鐵路公司取消未來數天的部份服務。



日本氣象廳會在當地時間下午2時召開緊急警報簡報會。

日本氣象廳8月28日預計「珊珊」未來數天吹襲西日本南部九州島，週末前後接近日本中部和東部地區，包括東京。

氣象廳當地時間下午1時向鹿兒島縣（不包括奄美地區）發布強風巨浪特別警報。

珊珊預計將逼近除奄美地區以外的鹿兒島縣，預計將引發數十年一遇的大規模災害，狂風可摧毀房屋並引發大範圍洪水。由於預計會出現大浪，當局呼籲人們高度警惕。

日本氣象廳敦促人們在颱風來臨之前盡快確保自身安全，例如遵循地方政府發布的避難指令和其他資訊，撤離到安全地點。

自2023年9月第14號颱風「小犬」逼近時氣象龐發布此類特別颱風警報以來，這已是第4次發布此一類特的別颱風警報。

日本氣象廳2024年8月28日當地時間中午12時在網站更新「珊珊」移動路徑最新預測。（日本氣象廳）

據日本航空（簡稱JAL、日航）稱，截至當地時間28日上午11時，往返鹿兒島、福岡、宮崎的112個航班已被取消，影響約4,200人。

此外，據全日空航空透露，28日至30日期間，往返宮崎和鹿兒島的80個航班將被取消，影響約5,100人。

由於颱風的影響，其他航空公司也決定取消往返鹿兒島的航班，並要求人們檢查他們的網站以獲取最新的航班資訊。

NHK說，預計28日和29日該地區的部份新幹線列車服務也會取消。

或登陸日本2、3次？

天氣預報顯示，珊珊將撲挾着狂風暴雨，從南到北橫掃整個日本。有分析認為，它的路徑和2018年9月「飛燕」相似，或會帶來嚴重的災情。

其移動路經不斷往西調整，導致預測登陸點也一改再改。最新預報顯示，它是可能先在九州登陸，再從四國、本州，第二度、第三度登陸。

台氣象專家吳德榮在「三立準氣象・老大洩天機」專欄稱，它已出現清晰的風眼。他引述各國官方預測圖分析，「珊珊」將有2次或3次登陸日本的機會。它或將先登陸九州、四國或本州。他說它登陸確切地點及時間仍在調整中。

有分析認為，颱風珊珊路徑和2018年9月的「飛燕」相似，或會帶來嚴重的災情。圖為颱風飛燕2018年9月4日於日本南部登陸，導致關西國際機場出現大規模水浸。除了關西機場外，阪神臨海地區亦受飛燕影響。相中兵庫縣西宮市的一部吊臂在「飛燕」吹襲期間折斷。（Reuters）

颱風飛燕2018年9月4日於日本南部登陸。（Reuters）

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