打風｜熱帶氣旋摩羯較大機會向西、又或向北　天文台解釋兩邊落注

位於菲律賓附近的低壓區今日（1日）增強為熱帶氣旋第一級的熱帶低氣壓，天文台料有較大機會進入南海北部並進一步發展，但也有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶。天文台晚上10時公布，該熱帶氣旋已按日本氣象廳提供的星座名字「摩羯」命名，即山羊座。



天文台發文解釋「兩邊落注」，指現時有一股高空反氣旋影響華南，若該熱帶氣旋在未來一兩日採取較為偏西的路徑，當其抵達菲律賓呂宋一帶時，會受高空反氣旋南側的引導氣流影響進入南海；若該熱帶氣旋在未來一兩日採取稍為偏北的路徑，在抵達呂宋一帶時，由於高空反氣旋的位置相對較西，該熱帶氣旋會繼續緩慢北上。目前預測出現前者及後者情況的電腦模式為三對一。



9月1日下午2時的衛星雲圖顯示菲律賓附近與熱帶低氣壓相關的對流雲團。(天文台圖片）

未來一兩日採取較偏西定較偏北路徑移至呂宋附近成關鍵

天文台科學主任繼上周四（8月29日）在天氣隨筆專欄發表題為《「中場休息」的風季》文章後，今晚發表新一篇天氣隨筆《風季「下半場」展開？》，講解菲律賓附近熱帶氣旋發展。文章指出：

．受高空反氣旋影響，未來兩三日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。

．預料位於菲律賓附近的熱帶氣旋會在未來一兩日移向呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，但亦有機會在橫過呂宋後移向台灣至東海一帶。

．若該熱帶氣旋進入南海，受其影響，本周中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。



該熱帶氣旋會在未來一兩日移向呂宋一帶，天文台指其後動向存在變數，現時電腦模式的預測大致有兩種情境，分別是情境一偏西路徑和情境二偏北路徑，癥結所在是熱帶低氣壓在未來一兩日會採取較偏西定較偏北路徑移至呂宋附近，高空反氣旋南側的引導氣流為關鍵因素。

天文台指 熱帶低氣壓路徑可能出現的兩種情境。(天文台圖片）

▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼



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未來一兩日若向北 不會被高空反氣旋引導氣流引入南海

天文台表示，若該熱帶氣旋在未來一兩日採取較為偏西的路徑，當其抵達呂宋一帶時會受高空反氣旋南側的引導氣流影響進入南海，並在本週稍後靠近華南沿岸一帶。最新歐洲電腦模式、美國電腦模式和人工智能電腦模式「盤古」的預測較為接近這個情境。於這個情況，本周中後期廣東沿岸天氣將會漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。

若該熱帶氣旋在未來一兩日採取稍為偏北的路徑，在抵達呂宋一帶時，由於高空反氣旋的位置相對較西，該熱帶氣旋會繼續緩慢北上，隨後有可能移向台灣甚至東海一帶。韓國電腦模式的預測則較為接近這個情境。

電腦模式預測星期四（9月5日）下午8時地面天氣圖。其中三種料向西進入南海北部，韓國電腦模式則料向北移向台灣以東海域。(天文台圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼

