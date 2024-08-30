打風？天文台料菲律賓以東低壓區將逐漸發展　路徑及強度存在變數

天文台最新預測未來四個月仍有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，今早（30日）修訂未來九天天氣預報，指位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。



天文台預測下周四（9月5日）起天色轉差，大致多雲，有幾陣驟雨，不過風力未有明顯增強，料最高吹清勁（5級）東風。



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天文台指一道廣闊低壓槽會在明日（31日）為華南沿岸帶來驟雨，大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光。

隨着高空反氣旋逐漸增強，下周初廣東地區大致晴朗及酷熱，高溫亦會觸發驟雨。下周一（9月2日）百萬學子開學，天文台預測日間酷熱，稍後局部地區有雷暴，氣溫最高攝氏33度；其後兩日大致天晴，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫最高攝氏33度。

到了下周四（9月5日）起要暫時告別陽光，一連四日大致多雲，有幾陣驟雨，周五（9月6日）起更料有雷暴，最高氣溫料降至32度。

天文台今早（30日）修訂未來九天天氣預報，下周四（9月5日）起天色轉差，大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台科學主任昨日（29日）在《天氣隨筆》發表題為「中場休息的風季」文章，指今年1月至7月只有5個熱帶氣旋在西北太平洋及南海生成，較長期平均約10個少一半，其中只有兩個影響香港，綜合考慮厄爾尼諾和拉尼娜的發展情況及其影響、世界各大預報中心最新的預測，最新預測未來四個月仍有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。

天文台今早在預報中表示，預料位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。

內地中央氣象台也修訂預測，在中期預報指出， 9月上旬西北太平洋或南海將有一至兩個颱風生成，其中一個可能於上旬末影響中國東南沿海。

厄爾尼諾衰減年份西北太平洋及南海的熱帶氣旋數目。（天文台）

至於近日吹襲日本的熱帶氣旋珊珊，已減弱至熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時 75公里，在今早8時集結在香港之東北約2,110公里，料會在未來一兩日於日本四國一帶徘徊，隨後移向日本本州及逐漸減弱。

熱帶氣旋珊珊已減弱至熱帶風暴，料會在未來一兩日於日本四國一帶徘徊。（天文台圖片）

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