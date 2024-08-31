打風？天文台指菲律賓以東低壓區逐漸發展　有AI天氣預測直襲香港

過了無風的8月，天文台周五（30日）指出，預料位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。天文台尚未有預測路徑圖，不過三個電腦模式可見端倪。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）周五的電腦預報中，料可能可能吹襲台灣和粵閩之間；人工智能AI天氣預測模式「盤古」及「伏羲」都預測該熱帶氣旋會進入南北部，移向廣東西部至海南島一帶，即會是對港威脅較大的「西登風暴」，當中「盤古」甚至預測下周四（9月5日）會在香港家門掠過。



人工智能天氣預測模式「盤古」8月30日的電腦預報中，可見位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，可能橫過台灣南方至菲律賓呂宋北方之間的巴士海峽，進入南中國海，逼近本港。圖為9月5日下午14時位置。（天文台圖片）

電腦預測結果直接輸出 未經科學主任調整

天文台最新預測未來四個月仍有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。周五預報指位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。

內地中央氣象台也在中期預報指出， 9月上旬西北太平洋或南海將有一至兩個颱風生成，其中一個可能於上旬末影響中國東南沿海。

天文台料位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶。（ Tropical Tidbits圖片）

市民關注熱帶氣旋的「走線」如何，不過天文台尚未有公布，但有電腦預測可供參考，不過腦預測結果直接輸出，未經科學主任調整，與實際或會較大差異。

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歐中電腦預測：向北移動後轉西直襲台灣

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）電腦預測顯示，該熱帶氣旋會先向北移動並增強，到台灣外海後轉向西移動，在9月6日橫過台灣，其後再向西並再登陸福建與廣東之間區域，進入內陸後消散。

由於是「東登風暴」，對香港威脅不大，也未必能進入香港以東500公里範圍。

▼歐洲中期天氣預報中心8月30日電腦預測▼



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AI「伏羲」預測：經菲律賓進入南海北部 香港以南遠距離掠過

天文台有使用兩個人工智能AI天氣預測模式，兩個的結果與ECMWF並不太相似，均料該熱帶氣旋會進入香港以南的南中國海北部。

「伏羲」的結果顯示，該熱帶氣旋會先「撞」菲律賓呂宋島，後再進入南海北部，然後大約向西移動往海南島登陸；料該熱帶氣旋最近可能在香港以南約400公里掠過，不過屬較弱系統，不過由於是「西登風暴」，仍有一定威脅。

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」8月30日電腦預測▼



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AI「盤古」預測：下周四香港以南近距離掠過後西登

另一模式「盤古」的電腦預測結果則不可小看，移動路徑與「伏羲」相似，不過料或橫過台灣南面至菲律賓呂宋北面之間的巴士海峽，不會先「撞」向呂宋才進入南中國海，因此料可保留較強「實力」。

按照「盤古」的結果，該熱鸯氣旋進入南海外，會採取較西北方向移動，逐步逼近珠江口並增強，並在下周四（9月5日）在香港以南200公里內掠過、由於是西登加上強度較高，而且靠近香港，對港的威脅十分大。

▼人工智能天氣預測模式「盤古」8月30日電腦預測▼



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天文台表示，一道廣闊低壓槽會在周六（31日）為華南沿岸帶來驟雨。隨着高空反氣旋逐漸增強，下周初廣東地區大致晴朗及酷熱，高溫亦會觸發驟雨，氣溫最高攝氏32度。

九天天氣預報顯示，下周四（9月5日）起要暫時告別陽光，一連四日大致多雲，有幾陣驟雨，周五（9月6日）起更料有雷暴，最高氣溫料降至32度，但料吹東風4級，間中5級，並未見3號或更高風力預測（6級或以上）。

天文台今早（30日）修訂未來九天天氣預報，下周四（9月5日）起天色轉差，大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台料今年仍有3至5個熱帶氣旋襲港

天文台科學主任昨日（29日）在《天氣隨筆》發表題為「中場休息的風季」文章，指今年1月至7月只有5個熱帶氣旋在西北太平洋及南海生成，較長期平均約10個少一半，其中只有兩個影響香港，綜合考慮厄爾尼諾和拉尼娜的發展情況及其影響、世界各大預報中心最新的預測，最新預測未來四個月仍有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。

天文台今早在預報中表示，預料位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。

厄爾尼諾衰減年份西北太平洋及南海的熱帶氣旋數目。（天文台）

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