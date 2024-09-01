打風｜熱帶氣旋命名摩羯　天文台預測路徑圖顯示周五香港以南掠過

預料位於菲律賓附近的低壓區會今日（1日）下午已增強為熱帶氣旋第一級「熱帶低氣壓」，中心附近最高持續風速為每小時45公里。天文台晚上10時公布，該熱帶氣旋已按日本氣象廳提供的星座名字「摩羯」命名，即山羊座。



天文台發出預測移動圖徑圖，料在周二（3日）下午進入香港東南面800公里警戒範圍，然後向西北方面移動，逼近珠江口一帶，在本周五（6日)下午在本港以南約250公里掠過，其時為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時110公里，接近颱風級別（中心附近最高持續風速為每小時118公里或以上）。受其影響，天文台預測本周中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。



天文台發出9月1日下午4時許出熱帶氣旋預測移動圖徑圖。（天文台圖片)

天文台指較大機會進入南海北部 也有機會向台灣及東海一帶

天文台下午4時半的天氣預測作出更新，確定菲律賓以東的西北太平洋上空的低壓區，已增強為熱帶低氣壓，即香港之東南約1,590公里；內地中央氣象台指下午2時，該熱帶低氣壓集結距離菲律賓馬尼拉東南方向約500公里，以每小時20公里左右的速度向西北方向移動，並逐漸增強。

天文台仍維持較保險預測，預料熱帶氣旋會在未來一兩日移向菲律賓呂宋島，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，在本周稍後靠近華南沿岸一帶，但仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶。

周二90度轉向西進入南海北部 觸及香港800公里警戒範圍

不過天文台發表的預測移動路徑圖，則採用「較大機會進入南海北部」這個預測結果。路徑圖顯示，熱帶氣旋增強較慢，在未來兩三日維持熱帶低氣壓級別，中心附近最高持續風速會由目前每小時45公里增至55公里，向東北偏北移動，料周二（3日）上午掠過呂宋北端，然後90度「拗腰」向西，下午進入香港東南面800公里警戒範圍的南中國海北部，其時仍為熱帶低氣壓，料天文台屆時發出一號風球。

天文台料周五下午2時逼近香港以南約250公里

天文台預測熱帶低氣壓在進入南中國海北部後急速增強，周三（4日）下午升級熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至時速75公里；到周四（5日）下午再強至強烈級熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至時速90公里，並逐步移至香港東南400公里；天文台料周五（6日）下午2時逼近香港以南約250公里，中心附近最高持續風速增至時速110公里，十分接近颱風級別。路徑圖暫只有至周五的預測結果。

內地中央氣象台9月1日發表的預測移動路徑圖顯示，料熱帶氣旋會向西北移動，其後進入南中國海北部，預測升級至強颱風級別。（中央氣象台圖片)

內地中央氣象台今日下午2時發表的預測移動路徑圖顯示，料其移動方向與香港天文台所公布的路徑相若，但會增強較快，料周一就會升級熱帶風暴，掠過呂宋島北面進入南海後增強至強烈熱帶風暴，到周四下午增強至颱風，周五更達強颱風級。

不過中央氣象台與香港天文台採用的計算稍不同，前者以每秒風速釐定熱帶氣旋級別，後者則以每小時風速釐定。

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



+ 2

預測周四至周六離岸及高地風力達3號風球、海有湧浪

天文台今日下午4時半更新九天天氣預報，料未來三日未有受熱帶氣旋影響，日間酷熱，明日開學日部份時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，市區氣溫最高攝氏33度。周二（3日）市區氣溫更會達34度，周三（4日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴，氣溫最高33度。

天文台9月1日下午4時半更新九天天氣預報，因應對熱帶氣旋的最新評估，料周四至周日海有湧浪。（天文台圖片)

天文台預測周四起風雲變色，初時吹東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，相比今早的九天天氣預報，新增預測海有湧浪。周五（6日）天氣最差，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪，離岸及高地風力6級；到周六(7日)初時離岸間中風力仍達6級，海有湧浪。到下周日（8日）起風力才減弱。

6級及7級為強風，即3號風球風力水平。

天文台地球天氣網頁

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」9月1日電腦預測▼



+ 3

▼人工智能天氣預測模式「盤古」9月1日電腦預測▼



+ 2

▼歐洲中期天氣預報中心9月1日電腦預測▼

