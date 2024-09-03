打風摩羯｜天文台指已進本港800公里　考慮今午或晚上發一號風球

天文台今日（3日）清晨6時表示，熱帶氣旋摩羯已進入本港800公里範圍內，但今早（9月3日）仍與本港保持相當距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。



天文台指出，高空反氣旋正覆蓋華南，預測本港地區今日大致天晴，局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，吹微風。天文台展望，明日（4日）明日仍然酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴。隨後兩三日天氣逐步轉壞，風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。



酷熱天氣警告已於9月1日上午6時45分發出。天文台昨午4時20分也再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



+ 2

圖為截至9月3日凌晨2時，天文台更新的熱帶風暴摩羯路徑圖。（天文台網頁圖片）

圖為截至9月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

摩羯料今進入南海北部 靠近華南沿岸並增強

天文台表示，受高空反氣旋影響，今明兩日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。預料熱帶氣旋摩羯會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸，並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。受其影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

在上午5時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉以北約400公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過呂宋北部。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月3日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月18日 傍晚新界西風雲變色▼



+ 4

明日仍熱達33度 至周六均有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（4日）仍酷熱達33度，至周六（7日）均有驟雨及狂風雷暴，其中周五（6日）及周六雨勢有時頗大。周四料最高31度，周六回落至29度。

下周日（8日）及下周一（9日）仍有驟雨及雷暴，周日最高氣溫回升至31度，下周一32度。下周二（10日）及下周三（11日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，均介乎28至32度。