颱風摩羯｜今有狂風驟雨雷暴　稍後雨勢有時頗大　或需改8號風球

摩羯已增強為超強颱風，香港天文台昨日（4日）傍晚6時40分改發3號風球，預料會至少維持至今日（5日）正午12時。天文台今晨指出，若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，今日稍後風力或將進一步上升，天文台有可能需要在下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預測，本港地區今日（5日）吹清勁至強風程度東至東北風，離岸及高地稍後達烈風程度。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。最高氣溫約30度。天文台展望，明日（6日）風勢頗大，部份地區間中達烈風程度，有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。周末期間風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定。下周初驟雨逐漸減少。



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熱帶氣旋摩羯9月4日深夜增強為超強颱風，在9月5日05:00集結在香港之東南約400公里。(天文台圖片)

摩羯繼續增強 本港風力將進一步上升

在上午6時，超強颱風摩羯集結在香港之東南偏南約400公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海北部，並繼續增強。

天文台今晨5時45分指出，過去數小時，摩羯繼續向偏西方向移動，與其相關的外圍雨帶逐漸移向珠江口一帶，本港離岸及高地正吹強風，預料今日稍後本港的風力將進一步上升。

圖為截至9月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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摩羯將橫過南海北部 料移向雷州半島至海南島一帶

天文台表示，摩羯會在今明兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶並繼續增強。受摩羯影響，今明兩日廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

隨著摩羯遠離及減弱，下周初華南沿岸驟雨逐漸減少。而下周中期廣東沿岸風勢微弱，該區天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨。同時，預料一個廣闊低壓區會為台灣以東海域帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月5日凌晨3時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周三至周五酷熱達33度 連日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（6日）及周六（7日）均有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪，介乎26至29度。下周日（8日）仍有驟雨及雷暴， 海有湧浪，最高氣溫回升至31度。

下周一（9日）仍有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，但下午短暫時間有陽光，與下周二（10日）均最高32度。下周二起天色好轉，至下周五（13日）均部份時間有陽光，有幾陣驟雨。其中下周三（11日）至下周五均日間酷熱達33度，下周四（12日）及下周五局部地區有雷暴。