颱風摩羯｜發展局統籌跨部門　應對水浸、冧山泥、塌樹、供電等

強颱風摩羯吹襲本港，天文台在傍晚發出三號強風信號。發展局今日（４日）主持跨部門會議，統籌有關應對水浸、山泥傾瀉、塌樹、構築物及地盤安全的準備工作。



土拓署聯同渠務署在已識別的25個沿岸低窪和當風地點實施緊急應變行動，包括提供沙包供市民使用等；水務署已預先在特定水塘預留容量，於大雨期間提供儲存，減低下游地區的水浸風險；土力工程處會因應風暴狀況啟動緊急事故控制中心，以便調派土力工程師前往山泥傾瀉現場處理事故。



發展局今日（４日）主持跨部門會議，統籌有關應對水浸、山泥傾瀉、塌樹、構築物及地盤安全的準備工作。（發展局Facebook）

發展局表示，強颱風摩羯逐漸逼近香港，天文台在傍晚發出三號強風信號，並表示若摩羯繼續增強，有可能需要改發更高信號。為更好應對強颱風，發展局今日主持跨部門會議，統籌有關應對水浸、山泥傾瀉、塌樹、構築物及地盤安全的準備工作。

出席會議的部門代表來自渠務署、建築署、屋宇署、土木工程拓展署、機電工程署、路政署、地政總署、水務署及漁農自然護理署。部門代表在會上匯報颱風來臨前已完成的防備工作及部署的應變計劃。各部門的緊急事故控制中心均已作好準備，以應對任何惡劣情況。

天文台9月4日正午12時最新的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，摩羯將於周五（6日）升呢成超強颱風。（天文台網頁）

土拓署偕渠務署25個沿岸低窪和當風地點 實施緊急應變行動

颱風襲港期間，沿岸低窪或當風地區會有水浸風險。渠務署已在相關地點實施應對風暴潮的措施，包括安裝可拆卸式擋水板、設置水泵和放置沙包等。渠務署已巡查全港約240個容易淤塞地點，以及主要河道及渠道，並已完成所需的緊急清理工作，以減低水浸風險。

另外，土木工程拓展署聯同渠務署在已識別的25個沿岸低窪和當風地點實施緊急應變行動，包括提供沙包供市民使用，減低海水淹浸的影響。市民應留意風暴潮和越堤浪所帶來的風險，及早做好防禦措施，並留在安全地方。

發展局今日（４日）主持跨部門會議，統籌有關應對水浸、山泥傾瀉、塌樹、構築物及地盤安全的準備工作。（發展局Facebook）

土力工程處因應狀況啟動緊急事故控制中心 以便處理山泥傾瀉

土力工程處會因應風暴狀況啟動緊急事故控制中心，以便調派土力工程師前往山泥傾瀉現場處理事故。土力工程處已就天氣情況與天文台保持緊密聯繫，以適時向市民發出山泥傾瀉預警。

於山泥傾瀉警告生效或在大雨期間，市民應遠離斜坡，駕駛人士亦應避免駛經山區或在斜坡下停泊車輛。市民如居於靠近斜坡的地方，便應盡量留在遠離斜坡的房間和到較高的樓層。

樹木管理部門採取措施 預防塌樹

樹木管理部門正加緊防備，為高人流車流地點的樹木採取各項預防措施，保障公眾安全。市民外出時應時刻保持高度警覺，盡量避免在樹下長時間逗留。私人物業業主及物業管理人員亦應盡快為轄下樹木完成檢查及進行風險緩減工作，免生意外。

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屋宇署：八號或以上颱風 將啟動緊急事故控制中心

屋宇署已提醒私人地盤負責人及物業管理公司採取防風措施，確保地盤棚架及天秤安全；大廈的維修吊船、招牌等安全穩固；以及雨水排放系統運作正常。

屋宇署亦已主動巡查主要街道、一些主要幹道旁的私人建築地盤和一些未獲遵辦修葺令的斜坡，並在天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號時，啟動緊急事故控制中心，處理各種與私人樓宇、地盤及斜坡有關的緊急事故，以確保公眾安全。

水務署巡查引水道及進水口 機電署向電力公司等發預警

水務署已預先在特定水塘預留容量，於大雨期間提供儲存，減低下游地區的水浸風險，同時已巡查引水道及進水口，清除淤塞，轄下樹木及斜坡的檢查及風險緩解工作亦已完成。

機電工程署已向兩間電力公司、煤氣公司和港鐵公司發出預警，確保可以及時採取措施以應對惡劣天氣。同時已準備好外出執勤設備，例如測試拖車、檢查流動發電機以及維修設備等。

此外，發展局亦已整合各工務部門承建商的資源，確保在緊急情况下，有足夠資源處理各項應變工作，並會作出統籌及靈活調配。

▼去年世紀暴雨黃大仙水浸情況▼

