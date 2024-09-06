颱風摩羯｜梁榮武：完美掛波無可能　天文台作安全決定屬無可厚非

颱風摩羯襲港，天文台預料8號烈風或暴風信號最少維持至中午，並評估下午12時40分會改為發3號強風信號。香港氣象學會發言人、前天文台助理台長梁榮武接受《香港01》訪問時指，懸掛8號風球信號是預測風力，天文台不會等風力達標才轉為懸掛8號風球信號，要給予市民有時間防風。他又稱「完全完美掛波實際上冇可能」，形容摩羯是相當強的颱風，天文台作出偏向安全的決定、懸掛8號風球信號是無可厚非。



超強颱風摩羯在9月6日早上9時集結在香港西南偏南約400公里，大致移向雷州半島至海南島一帶。（天文台圖片）

颱風由南面接近香港 市區及新界北部部分地區風力弱

摩羯襲港，惟有部分地區在昨日懸掛8號烈風或暴風信號時，風勢較弱。梁榮武解釋指，天文台需要給予機構、市民大眾防風時間，並指全世界科技都很難準確掌握摩羯對港影響，只能透過客觀的預測工具幫助，知道摩羯風力的大概情況。

梁續稱，實際上香港南部風力相當大，譬如長洲更錄得烈風等級的風力，高地甚至達到颶風等級的風力。不過，因為颱風由南部逼近香港，市區、新界北部地方錄得的風力偏弱。

9月5日超強颱風襲港，天文台傍晚6時20分發出8號風球。（夏家朗攝）

梁榮武：天文台部署與昨日無衝突

至於天文台宣佈下午12時40分會改為發三號強風信號，會否存在「改得急」，或摩羯走向快？梁榮武指出，天文台昨日表示8號烈風或暴風信號最少維持至中午，即下午考慮「轉波」，認為現時部署與昨日沒有衝突。

9月5日超強颱風襲港，天文台傍晚6時20分發出8號風球。（夏家朗攝）

香港脫離摩羯直接侵襲 惟呼籲市民注意外圍雨帶

不過，梁榮武亦表示，由人造衛星圖片可以看到颱風經過後仍有外圍雨帶，雖然摩羯對香港直接威脅愈來愈小，但呼籲市民都不要忽略外圍雨帶。他續稱，當外圍雨帶經過，香港風力會突然增強，加上雨後導致樹木及泥土會鬆，或引致樹木倒塌。他認為惡劣天氣都會繼續，但香港已經脫離摩羯直接侵襲的風險。