天文台料低壓系統較大機會橫過南海中北部　中秋節晚上局部有雷暴

天文台今日（15日）預報指，位於呂宋附近的廣闊低壓區會在未來一兩日的中秋節期間逐漸發展，隨後有較大機會向西移動，橫過南海中北部，但其路徑及發展仍有變數。另外，近日要到華東的市民留留意，天文台預測颱風貝碧嘉會今日橫過東海並逐漸靠近華東沿岸，周一（16日）在上海至寧波一帶登陸。



周二（17日）中秋節天氣方面，天文台九天天氣預報料大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，稍後（晚上）局部地區有雷暴，吹東至東北風3至4級，稍後離岸間中5級。



根據人工智能天氣預測模式「盤古」9月15日的預測，一個較強的熱帶氣旋會在中秋節逐漸發展，過南海中北部逼近越南中部。(天文台地球天氣網頁圖片）

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天文台預測颱風貝碧嘉會今日橫過東海並逐漸靠近華東沿岸，周一（16日）在上海至寧波一帶登陸。（天文台圖片)

熱帶氣旋路徑概率預報顯示，呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，而隨後動向存在分歧。(天文台圖片)

天文台上周五（13日）發表的文章《中秋天氣展望》指出，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展，但各電腦模式對其隨後發展存在分歧，有預測移向琉球群島，有的則料趨向台灣，但也有預測會進入南中國海北部。

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天文台9月15日早上11半更新九天天氣預報，顯示中秋節期間天色一般。（天文台圖片)

中秋節料33度 料成另一個有紀錄以來次熱中秋節

天文台預測高空擾動會在明日初時為廣東沿岸帶來幾陣驟雨及雷暴，而一股東北季候風會在未來數日影響華南，中秋節期間天色一般。天文台預測中秋節市區氣溫最高（以天文台總部計）攝氏33度，料將繼去年中秋節33.7度後，與2019年並列有紀錄以來次熱中秋節。

周一（16日）迎月夜：大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。吹東北風3級，氣溫介乎27至32度。

周二（17日）中秋節：大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有雷暴。吹東至東北風3至4級，稍後離岸間中5級，氣溫介乎27至33度。

周三（18日）追月夜：早晚部分時間多雲及有一兩陣驟雨，日間大致天晴及酷熱。吹東至東北風4級，離岸5級，氣溫介乎27至33度。

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