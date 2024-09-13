打風？天文台指呂宋附近或生成熱帶氣旋　會否進入南海北部存分歧

天文台近日預報一道廣闊低壓槽會為菲律賓呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展，究竟會否打風？天文台今晚（13日）指出，熱帶氣旋路徑概率預報顯示呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，電腦模式對其隨後發展存在分歧，有預測移向琉球群島，有的則料趨向台灣，但也有預測會進入南中國海北部。



天文台指出，預料一股東北季候風會在下周初至中期影響華南，如果同時在南海有低壓區或熱帶氣旋發展，南海東北部的風勢可能較大。



9月13日下午6時的衛星圖像顯示高空擾動在廣東東部沿岸觸發對流活動。(天文台圖片)

天文台科學主任今晚在「天氣隨筆」專欄發表題為《中秋天氣展望》文章，預測中秋節及翌日「追月」假期（17日及18日），部份時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。

．9月16日星期一「迎月」：27 | 32 °C；吹微風2級，後轉東至東北風3級。短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

．9月17日星期二中秋節：28 | 32 °C；吹東至東北風4級，稍後離岸間中5級。早晚大致多雲，日間部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

．9月18日星期三「追月」：28 | 33 °C；吹東至東北風4級，離岸間中5級。部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。

天文台9月13日下午6時15分更新九天天氣預報。(天文台圖片)

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強烈熱帶風暴貝碧嘉對華南天氣沒有直接影響

文章引用今日下午的衛星圖像，顯示高空擾動在廣東東部沿岸觸發對流活動，預料高空擾動會在周末期間為廣東沿岸帶來幾陣驟雨及雷暴；而位於西北太平洋的熱帶氣旋貝碧嘉（現屬強烈熱帶風暴）會在周末期間橫過琉球群島一帶並逐漸增強，隨後靠近華東沿岸，對華南天氣沒有直接影響。

天文台料熱帶氣旋貝碧嘉會在周末期間橫過琉球群島一帶並逐漸增強，隨後靠近華東沿岸。(天文台圖片)

呂宋附近低壓槽上可能有低壓區發展

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期，為菲律賓呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。熱帶氣旋路徑概率預報顯示，呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，但現時各大電腦模式的預測仍有分歧。

熱帶氣旋路徑概率預報顯示，呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，而隨後動向存在分歧。(天文台圖片)

電腦模式對移動路徑預測存在分歧

歐洲電腦模式預測呂宋以東有熱帶氣旋發展，並移向台灣以東海域，趨向琉球群島；日本模式則預測熱帶氣旋向東走，移向日本以南的西北太平洋。

歐洲人工智能電腦模式也預測會有熱帶氣旋發展，並移至香港所在的南海東北部；天文台所使用的「盤古」人工智能電腦模式則料有廣闊低壓區影響南海東北部。

綜合而言，傳統的歐洲及日本電腦模式和歐洲人工智能電腦模式，都預測呂宋以東有熱帶氣旋發展，「盤古」人工智能電腦模式則料未能生成熱帶氣旋。至於移動路徑，歐洲人工智能電腦模式料會影響香港，而「盤古」雖料只是廣闊低壓區，但可能移入南海東北部，也會稍為影響香港。

從四個模式都可見，西北太平洋下周都會有兩個低壓系統，令情況更加多變數。

各電腦模式對廣闊低壓槽上潛在熱帶氣旋發展的預測仍有分歧。(天文台圖片)

東北季候風下周南下 碰上低壓區或熱帶氣旋或加強風力

九天天氣預報顯示由下周二中秋節起，會吹和緩至清勁（4至5級）東至東北風。天文台解釋，預料一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。於氣候而言，9月中旬至10月下旬來自北方的東北季候風開始逐漸向南擴展，於華南與暖濕氣團角力。剛踏入秋季，東北季候風抵達華南沿岸時未必會帶來顯著的降溫，但如果同時在南海有低壓區或熱帶氣旋發展，南海東北部的風勢可能較大。天文台會繼續密切監察廣闊低壓槽的發展。