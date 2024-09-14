天文台料或有低壓區發展　即睇傳統與AI預測移動路徑　一個料襲港

天文台今日（14日）預報指預料一股東北季候風會在下周中期影響華南，同時一道廣闊低壓槽會為菲律賓呂宋附近海域帶來不穩定天氣，並可能會有低壓區發展，但隨後其動向存在變數。東北季候風既是「颱風殺手」，又可以是「颱風助攻」，碰上熱帶氣旋系統令不確定性增加。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），以及天文台有使用的人工智能天氣預測模式「盤古」及「伏羲」，均預測低壓區在下周一（16日）「迎月」在呂宋以東海域現形，其後進入南海。三者預測移動踏徑南轅北轍，ECMWF料移向台灣海峽，下周五（20日）在潮州登陸；「伏羲」則料在南海中部一路向西橫行，趨向越南中部再北上；「盤古」的預測移動路徑對香港最「進擊」，料下周五在香港登陸。



不過有關預測由電腦直接輸出，未經科學主任人手修訂。

根據人工智能天氣預測模式「盤古」9月14日的預測，一個熱帶氣旋在9月20日0時，逼近香港並能在香港登陸；同時另有一個熱帶氣旋在上海登陸。(天文台地球天氣網頁圖片）

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民尖沙咀海旁感受颱風威力▼



+ 14

熱帶氣旋路徑概率預報顯示，呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，而隨後動向存在分歧。(天文台圖片)

天文台昨晚（13日）發表的文章《中秋天氣展望》指出，一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展，但各電腦模式對其隨後發展存在分歧，有預測移向琉球群島，有的則料趨向台灣，但也有預測會進入南中國海北部。

各電腦模式對廣闊低壓槽上潛在熱帶氣旋發展的預測仍有分歧。(天文台圖片)

天文台今早的預報再指，一道廣闊低壓槽會為呂宋附近海域帶來不穩定天氣並可能會有低壓區發展，但隨後其動向存在變數。天文台在「地球天氣」網頁，展示歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），以及天文台有使用的人工智能天氣預測模式「盤古」及「伏羲」的電腦直接輸出結果，均預測低壓區在下周一（16日）「迎月」在呂宋以東海域現形，其後進入南海，但預測移動路徑卻不一致。

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民遊客風中追風▼



+ 14

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）9月14日的預測▼



歐洲中期天氣預報中心料向北走在潮州登陸

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）料該低壓系統在進入南海後，向西北偏北移動，移向台灣海峽方向，並有所增強，最終在下周五下午在廣東與福建之間的潮州登陸，對港威脅不大。

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」9月14日的預測▼



人工智能「伏羲」料一路向西靠近越南中部

人工智能天氣預測模式「伏羲」料該低壓系統在進入南海後，一路向西橫行，逐潮靠近越南中部，下周後期再沿岸向北移動，趨向北部灣，對港沒有威脅。

▼人工智能天氣預測模式「盤古」9月14日的預測▼



+ 1

人工智能「盤古」預測下周五在香港登陸

人工智能天氣預測模式「盤古」的預測結果，則市民要十分警覺，料該低壓系統在下周二（17日）中秋節當日14時已橫過呂宋，下周三（18日）進入南海北部，到下周四（19日）14時已移至香港東南面300公里的東沙群島一帶，到下周五（20日）11時已移至香港以南100公里內，其後在香港登陸。

圖為天文台截至9月14日11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二中秋節早晚大致多雲 有一兩陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。

下周一(16日)「迎月」大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎27至32度。

下周二(17日）中秋節大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣温33度。

下周三（18日）「追月」部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，最高氣温33度。

下周四至五（19，20日）均大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣温介乎27至32度。下周六起大致多雲，有幾陣驟雨。

+ 23

發展局：今已大致完成超強颱風摩羯後渠道淤塞等問題

另外，發展局表示，超強颱風摩羯上星期五（6日）逐漸遠離香港後，轄下部門及其他相關政府部門隨即展開特別巡查，檢查並清理因強風吹下樹葉及沙泥等引致淤塞的渠道，以及識別強風過後有潛在風險的斜坡、樹木和構築物，以保障公眾安全。巡查行動過去一星期持續進行，至今已大致完成。

．渠務署已完成巡查全港約240個容易淤塞地點，以及80條主要河道和渠道的排水情況，確保排水系統運作暢順。

． 負責維修保養人造斜坡的政府部門已完成視察約5 000個人流及車流密集地點的斜坡（包括擋土牆），並已完成所需工程以消除安全隱患。

．屋宇署共發現並已處理13宗涉及鬆脫招牌、棚架、窗戶或受損毀建築物所帶來安全隱患而需要跟進的個案，亦已完成巡查128個位於主要道路旁的私人建築地盤。

．樹木管理部門已完成檢查高人流車流地點有潛在風險的樹木，並移除約520棵已倒塌或有危險的樹木，修剪及穩固約790棵樹木。

+ 4

局方表示，市民如懷疑樹木有安全問題或招牌有下墮危險，以及其他可能對公眾安全構成威脅的事宜，請即時致電熱線1823或透過手機應用程式(Tell me@1823)報告，以便當局盡快作出跟進。