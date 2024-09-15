颱風貝碧嘉｜另一風暴生成料又襲沖繩華東　摩羯「越洋」襲孟加拉

近日將到日本沖繩及華東上海一帶市民留意，除了颱風貝碧嘉即將吹襲上海至寧波一帶外，日本、韓國及台灣等官方天氣機構，已公布在西北太平洋關島一帶已有另一個熱帶低氣壓生成，即熱帶氣旋第一級，料沿貝碧嘉相若路徑移動，本周三至周四（18至19日）橫過沖繩本島後逼近華東，本周五（20日）下午在寧波以南的台州登陸，即六日內有二個熱帶氣旋吹襲華東。



上周影響華南沿岸的熱帶氣旋「摩羯」原來變了「長命風」，吹襲越南北部及緬甸北部造成嚴重傷亡後，已由南海「越洋」進入印度洋，在孟加拉灣重整並再增強成熱帶低氣壓級別熱帶氣旋。



颱風貝碧嘉料將於上海至寧波之間登陸。（Tropical Tidbits圖片)

貝碧嘉料周一早上上海至寧波之間登陸

颱風貝碧嘉吹襲琉球群島北部奄美群島後，趨向華東。本港天文台今日（15日）表示，颱風貝碧嘉在晚上8時集結在上海之東南偏東約340公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過東海並逐漸靠近華東沿岸。天文台料貝碧嘉明日（16日，星期一）早上上海至寧波之間登陸，內地中央氣象台則預測在浙江舟山、上海至江蘇啟東之間登陸，其後移入內地。

另一風暴料沿貝碧嘉之路移動 6日內第二次打風

一風未過，但已有另一風暴預料將走貝碧嘉之路。台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳今日下午將位於西北太平洋關島一帶的低壓區，升格為熱帶低氣壓，向西北移動並增強，料在周三至周四掠過沖繩本島後，進入東海，周五（20日）下午在浙江台州登陸，比貝碧嘉登陸位置稍南，即六日內有兩風暴吹襲沖繩及華東。

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摩羯變成孟加拉灣熱帶低氣壓 岑智明：料為印度東北部帶來狂風大雨

熱帶氣旋摩羯上周以超強颱風威力掠過南海北部，吹襲海南島及雷州半島，再襲越南北部，移入內地陸減弱後仍在緬甸北部引起破壞及豪雨。摩羯原來未消散，天文台前台長岑智明在Facebook撰文指出，摩羯已經進入印度洋，變成孟加拉灣的Deep Depression，相當於香港天文台所定的熱帶低氣壓，預料會為印度東北部帶來狂風大雨。

摩羯是由日本氣象廳提供的熱帶氣旋名字，即摩羯座（另有叫山羊座，Capricorn）。岑智明特別指出，摩羯其實來自印度的神話中怪魚Makara，唐朝玄奘翻譯為「摩竭」，現時摩羯移向印度，「結果都要返去印度！」由於熱帶氣旋摩羯在多處造成嚴重傷亡及破壞，他料會被除名。

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