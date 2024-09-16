天氣｜今日最高32度　初時局部地區有雷暴　中秋酷熱大致多雲

與高空擾動相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部，同時一股東北季候風正逐漸影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，最低氣溫約26度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩東至東北風。天文台於今晨2時曾發出特別天氣提示，稱驟雨正影響香港東部，並有機會在未來一兩小時影響本港其他地區，市民應留意天氣變化。



天文台展望，明日中秋節（17日）部份時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。中秋節翌日日間大致天晴及酷熱。隨後一兩日雲量增多及有幾陣驟雨。



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圖為截至9月16日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

颱風貝碧嘉靠近華東沿岸 呂宋附近低壓區漸發展

天文台表示，高空擾動會在今日初時為廣東沿岸帶來幾陣驟雨及雷暴。而一股東北季候風會在未來兩三日影響華南。同時，位於呂宋附近的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展，隨後有較大機會向西移動，橫過南海中北部，但其路徑及發展仍有變數。預料另一股東北季候風會在本周後期至下周初影響華南。

此外，熱帶氣旋貝碧嘉會在今日逐漸靠近華東沿岸，隨後移入內陸並逐漸減弱。在清晨5時，颱風貝碧嘉集結在上海之東南偏東約140公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，逐漸靠近華東沿岸

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月16日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周日起最高氣溫回落至30度

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）中秋節與周三（18日）均日間酷熱達33度，其中中秋節大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。與中秋節翌日則早晚部份時間多雲及有一兩陣驟雨，日間大致天晴。

周四（19日）起至下周二（24日）均大致多雲，有幾陣驟雨。其中周四日間短暫時間有陽光，與周五均最高32度。周六（21日）最高氣溫回落至31度。下周日（22日）至下周二進一步回落至30度。