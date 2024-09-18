中秋節．秋分｜東北季候風下周日來到頓添秋意　未來九天日日有雨

經歷過周二（17日）的最熱中秋節，今日（18日）追月之日天氣仍然酷熱，正午時分，部份地區氣溫上升至33度左右，元朗公園更錄得最高35.2度的高溫。天文台預計，一道廣闊低壓槽會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，而預料另一股東北季候風會在下周日（22日）、即秋分之日抵達華南，當日市區最低氣溫會降至25度，之後兩日更低見24度，天氣稍涼，終略有秋意。



天文台預計，一道廣闊低壓槽會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，而預料另一股東北季候風會在下周日（22日）、即秋分之日抵達華南，當日市區最低氣溫會降至25度。（天文台截圖）

熱帶風暴普拉桑移向琉球群島

在今日正午十二時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南約50公里，預料向西移動，時速約22公里，移向越南中北部。 同時，熱帶風暴普拉桑集結在沖繩島之東南約360公里，預料向西北偏西移動，時速約38公里，移向琉球群島一帶。

追月之日元朗公園錄35.2度高溫

天文台指，本港今日天氣酷熱，正午時分，本港部份地區氣溫上升至33度左右，當中元朗公園更錄得最高35.2度的高溫。

下周初北風增強

一股東北季候風正影響廣東沿岸，天文台指，今午大致天晴，天氣酷熱及乾燥，晚上部份時間多雲，有一兩陣驟雨。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。展望明日部份時間有陽光，隨後一兩日有幾陣驟雨，下周初北風增強，天氣稍涼，間中有驟雨。

天文台指現時影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和。一道廣闊低壓槽會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，而預料另一股東北季候風會下周日抵達華南，下周初至中期該區天氣稍涼。根據九天天氣預報，明日（19日）至下周五（27日）日日有雨，周五（20日）起至下周二（24日）的五日，更預測有幾陣雷暴。

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